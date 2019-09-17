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京东9.17领券指南：运动大牌3折起，锤子1万毫安充电宝99元

2019-9-17 10:48:04来源：IT之家作者：番茄责编：番茄评论：

9月17日，运动大牌3折起，京东男装节满500打5折，体育用品满499减100，运动鞋服满300减60；锤子1万毫安充电宝99元，18W快充，Type-C输入输出；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

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