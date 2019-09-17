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荣耀Play 3今日正式开售，还有荣耀Play 3e哦！

2019-9-17 11:11:08来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月17日消息 早前荣耀官方正式发布了旗下有着“首款千元级魅眼全视屏手机”之称的荣耀Play 3，而这部拥有硬件直出4800万像素能力的荣耀Play 3现已正式开售。

配置方面，荣耀Play3采用6.39英寸魅眼全视屏，搭载麒麟710F芯片，辅以最高6GB运存、最高128GB存储组合，由GPU Turbo 3.0游戏加速、GameDock游戏模式、Vulcan模式、Link Turbo网络智能分配等技术加持，电池容量为4000mAh。

镜头方面，荣耀Play3采用后置真4800万像素AI超广角三摄方案（4800万超清主摄+800万超广角+200万景深），支持硬件直出。主摄拥有1/2英寸CMOS，支持四合一像素，主摄拥有F1.8超大光圈，进光量拥有50%的提升。

价格方面，荣耀Play3拥有4GB+64GB、4GB+128GB、6GB+64GB存储方案可选，价格为999元、1299元、1299元，拥有极光蓝、魅焰红、幻夜黑三种配色可选。

值得注意的是此次正式开售的除了荣耀Play 3外还有另外一款新机也将一同与大家见面，这就是荣耀Play 3e。而对于这部新机官方也通过图片的形式为大家详细介绍了其参数：

总体而言，荣耀Play 3e将拥有5大给力配置，分别为：

①5.71英寸珍珠全面屏+70.78mm机身宽度，适合单手握持；

②德国莱茵护眼认证手机，长时间使用不累眼；

③渐变双色拼接机身，黑金蓝三色可选；

④最高64GB存储+512GB拓展，更多应用都可安装；

⑤后置1300万大光圈+前置500万美颜相机，方便记录每一精彩瞬间。

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关键词：荣耀Play 3荣耀Play 3e

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