小米官宣：Redmi K20/Pro四个月全球销量突破300万台

IT之家9月17日消息 今天，Redmi红米手机官方微博正式宣布：Redmi K20系列全球销量突破300万台。Redmi K20系列于2019年5月28日正式发布，6月1日首发开售，一个月时间全球销量突破100万，开售4个月全球销量突破300万台。

Redmi K20 Pro采用6.39英寸极界全面屏，91.9%的高屏占比，2.1mm的极窄边框；硬件上，其搭载高通骁龙855处理器。后置三摄，采用索尼4800万主摄，800万人像镜头，1300万防畸变超广角，智能识别场景；前置2000万弹出相机，大广角全景合影；更有手持超级夜景，960帧慢动作等功能。使用4000mAh大电量+AI智能省电，采用27W快充等。

Redmi K20搭载高通骁龙730处理器，48MP后置三摄。该机采用6.39英寸极界全面屏，搭载第七代屏幕指纹技术。Redmi K20还搭载20MP前置摄像头，后置三摄配备48MP索尼IMX582主摄、13MP超广角镜头与8MP人像镜头，支持超级夜景模式。

近期，小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰表示将于9月19日晚8点进行直播，发布Redmi神秘旗舰新品，并且同步开售。据猜测，预计将发布配置更强的Redmi K20 Pro升级版。