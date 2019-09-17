OPPO宣布全球范围内搭载VOOC闪充手机累计达到1.45亿台+

IT之家9月17日消息 在今天下午OPPO VOOC闪充沟通会上，OPPO官方宣布全球范围内搭载VOOC闪充手机累计达到1.45亿台+。

此外，OPPO全球闪充核心专利布局到达了1700+，目前已经累计向近20家企业开放闪充授权。

去年11月，OPPO全球副总裁、中国大陆事业部总裁沈义人宣布搭载VOOC闪充（包括SuperVOOC）的手机已经超过1亿台。VOOC闪充技术是OPPO独立自主研发的快速充电技术，去年11月份，OPPO宣布了正式对外开放VOOC闪充专利授权。

2014年，OPPO发布了旗舰手机Find 7，与此同时，VOOC闪充首次和消费者见面。在行业普遍采用高电压低电流快充方案的情况下，VOOC采用了低压大电流充电方案，将手机内部的降压器件放到了适配器上，降低了机身发热，并率先将5针脚升级为7针脚，大幅缩减了用户给手机充电的时间。

去年夏季，OPPO Find系列正式回归，除了开创性的双轨潜望结构全面屏设计以外，Find X还实现了SuperVOOC超级闪充技术量产落地。SuperVOOC最早于2016年的MWC展会上亮相，其最大充电功率接近50W，将VOOC闪充一个半小时的充电时间大幅缩短SuperVOOC并非旗舰机专属，OPPO还把该技术下放到了R系列上。在发布的OPPO R17 Pro和OPPO Find X（快充版和兰博基尼版），OPPO已经实现了35分钟就能从0充到100%。

今天下午，OPPO将正式公布65W超级闪充极速，OPPO Reno Ace将首发搭载。此外，OPPO快充平台包括VOOC和SuperVOOC两个平台，后者将是旗舰机标配的充电技术。

目前市面上共有5种快充协议，包括A、B、C、D、E。其中A为高通QC协议，B为华为的FCP/SCP快充协议，C协议为USB PD协议，D协议为MTK协议，E为OPPO的VOOC闪充协议。