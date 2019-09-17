十款违法有害App公布：开心消消消、时尚快拍等上榜

IT之家9月17日消息 据新华社报道，国家计算机病毒应急处理中心近期在“净网2019”专项行动中通过互联网监测发现，十款违法有害移动应用存在于移动应用发布平台中，其主要危害涉及隐私窃取、私自下载和赌博三类。这些违法有害移动应用具体如下：

1、《开心消消消》（版本1.1）、《嘀咕乐》（版本1.0.1）、《蜜蜂优选》（版本2.4.2）、《杨凌旅游》（版本1.1.5）这四款移动应用在用户不知情或未授权的情况下，获取用户个人信息，具有隐私窃取属性。

2、《职教云学院》（版本1.0.2）、《时尚快拍》（版本3.6.72）、《水印修图》（版本4.0.91）这三款移动应用均存在捆绑恶意广告插件行为，该插件在后台无提示私自下载推广软件，造成流量损失。

3、《萌犬回家》（版本2.0）、《guess-emoji-challenge》（版本1.1）、《仓库管家》（版本1.0.1）这三款移动应用涉及赌博，通过押点数、斗牌、博彩等形式进行含有赌资往来的赌博活动，涉嫌违法并使用户存在财产风险。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先不要下载这些违法有害移动应用，避免手机操作系统受到不必要的安全威胁。其次，建议打开手机中防病毒移动应用的“实时监控”功能，对手机操作进行主动防御，这样可以第一时间监控未知病毒的入侵活动。