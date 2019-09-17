俄富豪立志拯救人类欲建立首个太空国家：目标1500万人住绕地飞船

IT之家9月17日消息 据外媒报道，俄罗斯富豪Igor Ashurbeyli计划建立首个太空国家阿斯加迪亚(Asgardia)，他带领1500万人生活在绕行地球的诺亚方舟中。另外，他还将斥巨资建造一支绕地“宇宙诺亚方舟”舰队，每艘飞行器造价约1000亿英镑。但该项目也备受质疑。

Igor Ashurbeyli希望带着最有创造力的地球人作为阿斯加迪亚人离开地球，远离核战争、干旱和其他气候灾难。作为俄罗斯富豪，Igor Ashurbeyli的产业涉及出版、通信、科学教育、纳米科技和太空领域，他曾是俄罗斯一家制造导弹系统和其他军事硬件装备的国有国防公司的CEO。

这一项目在2016年10月12日启动，计划将1500万人带到绕地飞行的诺亚方舟飞船中，在2017年，这家公司发射了一颗名为阿斯伽迪亚一号的卫星，并顺利进入近地轨道，Igor Ashurbeyli同时宣布对其占有的太空拥有主权。

今年，这一项目宣布，将建造一直环绕地球的“宇宙诺亚方舟”舰队，每艘飞行器造价约1000亿英镑。阿斯伽迪亚项目计划在2045年完成，届时人类将在太空进行繁衍生活。

这一项目首批700万阿斯加迪亚人需要缴纳900英镑的入籍费和护照费，另外，7名未具名的主要投资者还将每人再收取9000万英镑以此维持运营。根据官网上的信息，目前已经有18681人注册成为阿斯加迪亚人。当然，该项目正努力获得联合国的许可。

尽管如此，这一项目也遭到了很多人的质疑，根据外空条约，各国不得通过主权要求、使用或者占领等方法，把外层空间、月球及其他天体据为己有。