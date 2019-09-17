袁隆平、屠呦呦、孙家栋等8人获共和国勋章

IT之家9月17日消息 根据央视新闻的报道，十三届全国人大常委会第十三次会议今天日下午表决通过全国人大常委会关于授予国家勋章和国家荣誉称号的决定，授予袁隆平、屠呦呦、孙家栋等8人“共和国勋章”。

据报道，共和国勋章是中华人民共和国的最高荣誉勋章，2016年1月1日正式设立。

“共和国勋章”获得者：

于敏、申纪兰（女）、孙家栋、李延年、张富清、袁隆平、黄旭华、屠呦呦（女）

袁隆平

袁隆平，男，汉族，1930年9月7日生于北京，江西省九江市德安县人，中国杂交水稻育种专家，中国研究与发展杂交水稻的开创者，被誉为“世界杂交水稻之父”。

屠呦呦

屠呦呦，女，汉族，药学家。1930年12月30日生于浙江宁波，1951年考入北京大学，在医学院药学系生药专业学习。1955年，毕业于北京医学院（今北京大学医学部）。屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。

孙家栋

孙家栋，男，汉族，1929年4月出生，辽宁复县人。中国航天科技集团有限公司高级技术顾问，风云二号卫星工程总设计师，北斗二号卫星工程和中国第二代卫星导航系统重大专项高级顾问，原航空航天工业部副部长，中科院院士。他是我国人造卫星技术和深空探测技术的开拓者之一，从事航天工作60年来，主持研制了45颗卫星。担任我国北斗导航系统第一代和第二代工程总设计师，实现了北斗卫星导航系统的组网和应用。作为我国月球探测工程的主要倡导者之一，担任月球探测一期工程的总设计师 ，树立了我国航天史上新的里程碑。