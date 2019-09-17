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一加TV Q1 Pro标签曝光，要价1.47万元？

2019-9-17 19:38:15来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月17日消息 疑似一加TV标签曝光，型号是Q1 Pro，标签显示其价格为149900卢比，折合人民币约1.47万元。

早在8月27日，刘作虎就在一加社区发帖称，OnePlus TV将是一款值得期待的高端旗舰产品，其图像显示和音响效果将会是业内顶级水准。

综合此前爆料信息，一加TV可能会发布4个尺寸，分别是：43、55、65、75英寸。

目前已知的其它信息包括：一加电视将配置8只具有50W功率输出功率的杜比Atmos扬声器，支持杜比全景声，以及具有填满起居室的强劲低音效果，聆听体验值得期待。一加电视将采用Gamma Color Magic图像处理器，可为一加的QLED电视提供最佳的图像质量以及最宽的色域范围。一加TV的背面由凯夫拉材质制造，这是以芳纶为原材料，经过特殊的编织工艺胶结和拧股而成，不仅密度高、抗切割，还具有较强的稳定性，耐潮湿等优点。另外OnePlus TV还配备了金属支架，可以转动角度。遥控器采用了全金属材质打造，带有独立的Google Assistant按键，侧面也拥有按键，还配有Type-c接口。

据悉，一加TV将于9月底率先在印度市场发售，后续会在国内、北美、欧洲地区上线。

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关键词：一加TV

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