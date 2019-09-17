外媒评选永远不会玩的5大中国流行PC游戏：梦幻西游、CF在列

IT之家9月17日消息 日前，外媒PCGamer发布文章“你可能永远不会玩的入选中国流行PC游戏”，这其中包括《梦幻西游》、《穿越火线》、《仙剑奇侠传》、《征途Online》、《开心农场》五款游戏。

看起来这五款游戏有些已经非常老了，而且类似开心农场这样的Flash游戏也基本凉透了，但是它是入选了这份老外不会玩的中国游戏。PCGamer称，中国有超过3亿的PC玩家，但因为中外依赖的社交网络不通，因此中国人玩儿的游戏老外可能没听说过。

当然，由于Steam能在国内使用，所以诸如《绝地求生》一类的游戏才得以大火。以下为PCGamer列举的老外永远不会玩的五大中国流行PC游戏。

梦幻西游

该游戏发行于2001年，截至2015年有3.1亿玩家，该系列游戏是世界上最大、最成功的的游戏之一，目前，整个系列收入超过65亿美元，此前因为《梦幻西游》前五大公会强制玩家改名，遭网易解散，这引发了世界上最大的虚拟网络抗议活动。《梦幻西游》瞬时有8万名玩家同时进入服务器抗议，从而导致严重拥堵。

穿越火线

该游戏发布约2007年，截至2018年共有6.6亿玩家。今年的E3上，《穿越火线X》推出主机版本，相比于现在在国外大火的《堡垒之夜》2.5亿注册量，真是小巫见大巫。由于游戏中大量的元素都需要“氪金”，该游戏也带来了100亿美元的收入。

仙剑奇侠传

该作最早发行于1995年，《最终幻想》接近《仙剑》风格，作为一款RPG游戏，《仙剑》备受中国玩家喜爱，除了三部独立电视剧外，这一IP还衍生出超过22部续集和游戏。《仙剑》最早在DOS上开发，随后在Windows 98时期重制。



征途Online

该作发行于2007年，是一款颇受欢迎的MMO游戏，这种游戏往往标榜开局一只狗，秒破一百级。然后不断“氪金”升级，这款游戏也让不少玩家为之疯狂，卖房卖车玩儿游戏的谣言比比皆是。到2008年，这款游戏有超过1000万的玩家。

氪金并不是这款游戏的最终目的，这款游戏中虽然所有东西都是可以购买的，但再精也精不过开发者，玩家需要在游戏中无休止的竞争，创造一个恶性循环，玩家不得不去疯狂购买道具、打开战利品盒以保持竞争力，否则就会面临失去一切的风险。

开心农场



开心农场发行于2008年，灵感来自于《牧场物语》系列的农场模拟游戏，但与其不同的是，《开心农场》更侧重于登录去管理农作物和牲畜，并于其他玩家合作以实现共同目标，但其竞争也非常残酷，如果你不经常登录，那么你的庄稼则会被偷光。

除了《开心农场》还有很多衍生游戏，比如人人农场、QQ农场等。游戏鼎盛时期，每天会有2300万玩家在线上游玩。不过又有这些游戏都是基于Flash，随着带宽的普及以及Flash的衰落。这些有限现在也没有多少人在玩了。