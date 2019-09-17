俄宇航员在太空请求地面为其安排羊肉串

IT之家9月17日消息 据外媒报道，10月3日，国际空间站一批宇航员将结束考察任务返回地球，其中俄罗斯宇航员奥夫奇宁也将返回地球，返回前他向地面人员请求返回地球后为其安排羊肉串。

他在与地面通话，回答地面飞行控制中心有关他落地后希望吃什么的问题时表示：“桃子和羊肉串。”

奥夫奇宁将与美国宇航员黑格和阿联酋宇航员曼苏里一同乘坐“联盟MS-12”号飞船返回地球。预计飞船将于北京时间10月3日18时59分在距离哈萨克斯坦中部杰兹卡兹甘145公里的地方降落。