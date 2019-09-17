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三星Note 10系列在韩大卖，25天卖出100万部

2019-9-17 22:31:39来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月17日消息 Galaxy Note 10和Note 10+在三星的祖国取得了新的纪录：新的Note旗舰在首次上市后的25天内销量超过了100万部。

三星Galaxy S8此前曾创下纪录，在发布后的37天内销售了超过100万台。Galaxy Note 10和Note 10+的首月表现是三星S和Note系列中任何设备中最好的，也是Galaxy Note 9的两倍多。

据此前报道，三星Galaxy Note 10和Note 10+的预购仅在短短10天内就突破了130万部，因此实际销售数据如此之高并不奇怪。跟预期的一样，Plus型号的销量超过了常规的Note 10，在总销量中，67%是Galaxy Note 10+。三星还表示，与Galaxy Note 9相比，Galaxy Note 10/10 +的女性顾客和20多岁的顾客数量增加，但未提供具体数字。

Galaxy Note 10和Note 10+在韩国都仅提供5G版本，有报道称，由于5G网络的可用性相对有限，韩国政府要求三星推出这两款手机的LTE型号，但目前尚不清楚该公司是否真的会这样做。如果客户可以选择购买比5G型号更便宜的LTE版本，韩国的Note 10和Note 10+销量可能会更高，但三星毫无疑问对其创纪录的销量已经感到满意。

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关键词：三星Note10

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