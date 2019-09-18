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京东9.18领券指南：妮维雅满99-50，神州战神15.6英寸笔记本3899元

2019-9-18 10:08:03来源：IT之家作者：番茄责编：番茄评论：

9月18日，妮维雅满99-50，运动大牌3折起，体育用品满499减100，运动鞋服满300减60；神舟战神K670G-G4H1 GTX1050 15.6英寸笔记本电脑3899元；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

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