美方证实网传UFO视频为真：不确定到底是啥，现有人类技术无法达到

IT之家9月18日消息 据popularmechanics消息，9月17日，美国海军方面证实，之前三个视频中海军飞机与不明飞行物之间发生遭遇一事属实。一位海军发言人表示，这些画面确由美军飞机监视器拍摄。视频中的神秘飞行物速度极快，现有的人类技术无法达到，无法证明它们是什么。这位发言人同时还表示，之前流传的三段视频就不应该向公众展示（视频早前由《纽约时报》和Stars Academy of Arts & Sciences发布，供公众观看）。

据悉，这三段视频分别为“FLIR1”、“Gimbal”和“GoFast”，它们展示了美国海军飞机和不明飞行物之间的两次不同遭遇。这些视频显示，视频中的不明物体“在8万英尺的高空突然出现，然后冲向大海，最终在2万英尺的高空停了下来，在空中盘旋”，然后它们要么从雷达监测中消失，要么直接飞回来。报道中指出，不明飞行物的这些操作，都是现有航空技术无法达到的。

美国海军信息作战部副部长的官方发言人eph Gradisher表示，“海军将这些视频中的物体定义为不明飞行物。”Gradisher强调，“不明飞行物”指的是：对未经授权/未识别的飞机/物体的目击/观察的基本描述，这些未经授权/未识别的飞机/物体被观察到进入/运行在不同的军事控制训练范围的空域。

美国五角大楼表示，这些物体无法确定到底是什么，目前无法解释其来源；美国海军方面则明确表示，这些物体不是飞碟也不是被外星人控制的飞行器，具体是啥不知道。