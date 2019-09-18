vivo NEX 3发布会专访：NEX 3为5G而生，全面突破进化

9月16日，vivo在上海正式发布了NEX 3 5G手机，其中4G版提供8GB+128GB版本，售价4998元，5G版提供8+256GB和12+256GB版本，售价分别为5698元和6198元。新机9月16日开启预售，9月21日正式开售。

NEX 3 5G手机最大的亮点就是采用了瀑布屏，这也是市面上第一款搭载瀑布屏的智能手机，在NEX 3 5G手机发布之前，vivo产品线总经理栾心林，NEX 3产品经理丁冠力接受了媒体采访，围绕行业热议的瀑布屏、5G等关键话题进行了深度探讨。

NEX 3产品经理丁冠力▲

vivo产品线总经理栾心林▲

NEX 3产品经理丁冠力在采访时向媒体表示，NEX系列一直代表着vivo公司追求极致，突破设计和科技新领域的象征性系列，每一代NEX产品都会在技术、功能、设计上有着领先的突破。丁冠力强调，NEX 3是一款为5G而生的产品，是vivo从零开始针对用户在使用5G的方方面面都进行针对性的软硬件全方位系统性优化的产品。

比如说功耗，vivo给NEX 3配备了4500毫安的超大电池，和44W超快闪充，为了应对5G的发热量给NEX准备了零界均热板散热，让芯片内部的结构温度可以降低10度。

据悉，瀑布屏对天线设计带来了非常大的挑战，左右面临的范围是行业目前最窄的，在NEX 3的天线设计上，vivo做了5G 6天线的设计，用六根天线支持5G信号传输，对天线进行重新布局，保证用户不管横握还是竖握，在横握的情况下是看视频还是打游戏的时候，手掌的遮挡之下都有足够数量的天线进行信号通信。

丁冠力表示，我们把所有用户在使用5G的过程当中有可能会遇到的场景，通通考虑到，从零开始设计的5G手机。

NEX 3是首发瀑布屏的手机，丁冠力向媒体表示，屏幕这个领域一直以来都是vivo长期技术投入深度研发的重点领域，比如Xplay 5国内首款曲面屏，NEX首发了真全面屏设计。NEX 3的瀑布屏整体研发过程遇到了很多挑战，为了给瀑布屏很好的保护，我们找遍了行业所有的玻璃供应商，选择了锂铝硅酸盐这样一种材质的玻璃，经过我们的加工和镀膜之后会达到很高的水平，会是我们历代曲面屏最高的跌落水平。再比如针对防误触问题，vivo专门升级了防误触4.0版本等等。

丁冠力称，去年六月份的时候vivo发布了NEX 1代采用了行业首款真全面屏设计，配合升降摄像头，这样的解决方案为行业提供方向。其认为瀑布屏未来也是一样的状态。

vivo NEX 3 5G手机采用高通骁龙855 Plus平台，最高运行12GB内存，全系标配UFS 3.0，内置4500mAh电池，支持44W快充。同时还有C-DRX省电技术，提供可靠续航。摄像头方面，vivo NEX 3后置三摄，包括6400万主摄+1300万长焦+1300万广角，支持2倍光学变焦、超级夜景2.0、支持2.5cm超级微距、AI发丝级人像分割技术、4K 60帧高清录像。

另外，vivo NEX 3 5G手机还支持零感均热板，可在同等高功耗情况下，让NEX 3主芯片结温降低高达10度以上，解决5G高功耗带来的散热问题。

值得一提的是，NEX 3还支持SLA智慧网络加速技术，可实时监测5G和Wi-Fi的稳定性，并相应实现网络增强，降低延迟；搭配5G-Wi-Fi智能网络切换技术，双Wi-Fi可同时连接并使用两个Wi-Fi，实现网速叠加。