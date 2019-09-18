男子购买“六个核桃”后觉得不补脑：起诉生产商要赔偿被法院驳回

IT之家9月18日消息 据“杭州交通918”微信号报道，浙江台州男子张某受广告影响，购买“六个核桃”饮料来“补脑”。他查阅《中华人民共和国药典》《本草纲目》等资料后，发现核桃不具备“补脑”功效，将超市方和生产商告上法庭。最终，法院以依据不足为由驳回张先生的诉讼请求。张先生未提出上诉。

报道称，30岁的张先生是浙江台州椒江人，他是某节目的忠实粉丝，受节目中“经常用脑，多喝六个核桃”的广告影响，他觉得“六个核桃”可以增强智力、养生。今年4月，他在超市买了两箱标注“智汇养生”、“益智状元”等字样的“六个核桃”。

查阅几本医药典籍后，张先生发现，核桃仁的功能主要是补肾、润肺、润肠等，并没有“补脑”、“益脑”、“健脑”等表述。于是，他将超市方和生产商养元智汇公司告上法庭，要求生产商立即停止虚假宣传行为；要求超市方和生产商退还货款，并赔偿经济损失1000元。

庭审中，面对张先生的指责，超市方认为，超市是原包装进货并销售的，没有对“六个核桃”产品的外包装进行加工修饰，不存在虚假宣传行为。

养元智汇公司则辩称，“六个核桃”是一种普通饮料，虽然具有一定的营养功能，但不是保健饮品。同时，罗列了三条理由：“经常用脑，多喝六个核桃”的广告语，并未明示或暗示“六个核桃”具有保健功能；“六个核桃”产品已广受消费者知晓和认可，该广告语不会对消费者是否购买产品造成实质性影响；广告语经有关部门审核，不存在虚假宣传和误导消费者行为。

法院审理认为，“六个核桃”、“智汇养生”、“益智状元”，均系养元智汇公司享有注册商标专用权的商标，而并非广告用语。涉案产品使用上述注册商标，不会使消费者在购买时产生该产品能“补脑”的错误认知。“经常用脑，多喝六个核桃”的广告语，已经过工商行政管理部门的认定，不违反广告法相关规定。

法官认为，虽然张先生查阅的资料并无明确记载核桃仁有补脑功效，但这并不意味着药典就肯定食用核桃仁不会起补脑作用。中医学界认为，人体五脏密切相关，核桃仁有补肾、润肺等功用，人食用核桃仁后，补肾益精、润肺充气，有利于滋补大脑；在营养学界，也不乏有专家认为核桃仁所含营养成分对大脑有益。张先生仅凭资料中的表述，就断定核桃仁不具备补脑、健脑功效，从而认为涉案产品存在虚假宣传，明显依据不足。