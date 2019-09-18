腾讯开源自研轻量级物联网操作系统TencentOS tiny

IT之家9月18日消息 据腾讯科技报道，腾讯宣布将开源自主研发的轻量级物联网实时操作系统TencentOS tiny。

报道称，相比市场上其它系统，腾讯TencentOS tiny在资源占用、设备成本、功耗管理以及安全稳定等层面极具竞争力。该系统的开源可大幅降低物联网应用开发成本，提升开发效率，同时支持一键上云，对接云端海量资源。TencentOS tiny提供业界最精简的RTOS内核，最少资源占用为RAM 0.6KB，ROM 1.8KB，极大地降低硬件资源占用。

目前，TencentOS tiny已支持意法半导体、恩智浦、华大半导体、瑞兴恒方、国民技术等主流厂商多种芯片和模组。

腾讯物联网团队表示：“将腾讯自主研发的物联网操作系统TencentOS Tiny开源，不仅可以将腾讯在物联网领域的技术和经验和全球开发者分享，还能够汲取全球物联网领域的优秀成果和创新理念，最终推动整体物联网生态的繁荣以及万物智联时代的到来。”

据权威资料显示，全球物联网市场规模发展迅猛，2018年，仅国内物联网市场容量已经超过1万亿，预计2020年国内物联网市场容量可望超过1.5万亿。

TencentOS tiny Github开源地址：https://github.com/Tencent/TencentOS-tiny