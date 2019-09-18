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华为MateBook笔记本预装Deepin Linux，对微软来说不是个好消息

2019-9-18 16:21:04来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

华为与美国政府之间的斗争仍然远没有结束，华为公司目前距离美国商务部的禁令只有30天的缓刑，但华为认为已没有任何意义，该禁令将阻止美国公司与华为进行贸易。

虽然禁令延缓有可能一次又一次地延长，但也有可能最终会在今年12月份，华为将无法再使用谷歌Android GMS生态系统和微软Windows操作系统。

在智能手机系统方面，华为正在开发鸿蒙HarmonyOS来取代Android。虽然该操作系统还可以在桌面上运行，但还需要更多时间来开发。

现在已经有一个现成的桌面免费操作系统Linux供华为选择，华为已开始在中国大陆地区销售的MateBook 13，MateBook 14和MateBook X Pro笔记本中，预装运行Linux操作系统。

华为MateBook预装运行Deepin发行版，可以看作是Debian的中文分支，被称为“市场上最漂亮的桌面环境”。Deepin发行版提供了许多开源和专有程序，如Google Chrome、Spotify和Steam。它还包括由Deepin深度科技开发的软件应用程序套件，以及WPS Office和CodeWeavers开发的CrossOver。

随着桌面应用程序的使用场景越来越多地转移到Web，用户需求可能越来越不再受操作系统局限，谷歌此前也推出了ChromeOS系统，希望在桌面操作系统分一杯羹。

当然，在2019年，全球Linux桌面操作系统的份额仍然比较少，但如果美国的贸易战继续阻碍全球操作系统的可用性，那么华为公司可能别无选择，只能继续选择Linux或者用上自研鸿蒙操作系统。

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关键词：华为MateBookLinuxWindows 10

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