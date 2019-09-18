广电总局发布新一批国产网络游戏版号：《绿色征途》《阴阳师：妖怪屋》在列

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IT之家9月18日消息 今日，国家新闻出版广电总局发布2019年9月份最新一批国产网络游戏审批信息。网易《阴阳师：妖怪屋》、腾讯《洼》、巨人网络《绿色征途》、三七互娱的《大天使之剑》等游戏过审。
本次新过审22款游戏，均为移动端游戏。
《阴阳师：妖怪屋》是一款基于《阴阳师》世界观衍生的手游。
《绿色征途》则是由巨人网络制作发行的一款国产2DMMORPG电脑客户端游戏，该作于2010年3月12日正式公测。
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