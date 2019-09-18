四家国产操作系统通过中兴GoldenDB数据库兼容认证

IT之家9月18日消息 近日，中兴通讯GoldenDB数据库在技术生态建设上再次获得新的进展。普华基础软件股份有限公司、武汉深之度科技有限公司、中科方德软件有限公司以及北京凝思科技有限公司等四家单位的操作系统均顺利通过中兴通讯GoldenDB数据库的兼容认证。

普华基础软件股份有限公司推出的服务器操作系统产品与桌面操作系统产品支持X86、OpenPower、国产龙芯、申威、兆芯及ARM等架构，满足电子政务、智慧城市、生产作业系统及安全可靠等多个领域应用需求。

深度操作系统是深度科技发布的符合POSIX系列标准、并兼容Linux目标代码的操作系统软件，系统支持X86、龙芯、申威及ARM等CPU平台，广泛兼容各种数据库和应用中间件，支持企业级的应用软件和开发环境。

方德高可信服务器操作系统V3.1版，支持国密算法，提供多重安全增强机制，提供B/S架构监控告警支持，为企业级用户提供软件运行支撑环境，满足对服务器操作系统多方面的要求。

北京凝思科技有限公司作为基础软件及相关产品提供商，其推出的凝思安全操作系统兼容X86、AMD、OpenPower、龙芯、申威和兆芯等架构；兼容国内外主流的数据库及中间件产品。