谷歌搜索现可检索至视频具体时间点

IT之家9月18日消息 根据The Verge的报道，谷歌搜索现在可以精确地检索至视频中的具体时间点。新功能于昨日推出，其工作原理是从YouTube视频的描述中提取时间戳信息。

目前该功能只适用于YouTube上的英语视频搜索，但谷歌表示，它将在未来为更多的视频发布网站提供该功能，包括CBS体育频道和NDTV。

据介绍，这个新特性对于在视频教程中查找所需信息尤其有用。唯一的问题是，该功能目前依赖于内容创建者提供的时间戳，创作者提供的时间戳越多越详细，搜索的精准度就会越高。