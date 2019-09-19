内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

三星、LG同日举行技术说明会，互相指责对方是假8K电视

2019-9-19 8:11:04来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月19日消息 据韩国时报消息，9月7日，LG公开表示三星的8K电视是“假8K”，并指出三星是在欺骗消费者；LG当日表示会在9月17日举行新闻活动来进一步讨论8K电视规格。

9月17日，LG如约举行了8K电视技术说明会，有趣的是三星恰好也在这一天举行电视技术说明大会。当日，三星与LG双方互相指责对方的8K电视是“假8K”，并列出其电视存在的缺陷。

LG家庭娱乐研究中心主任南Ho-jun表示，8K电视必须要有一定的像素和超过50%的对比度调制(CM)值，而三星8K电视的CM值是要远远低于这一阈值的。他强调，三星8K电视“是不能按分辨率划分为8K电视的”。Ho-jun还引用Intertek和VDE的数据，称“LG的8K电视有90%的CM值，而三星的8K电视只有12%的CM值。”

三星并不认同LG的说法并为自家的产品辩解，称CM值并不是衡量8K电视性能的唯一关键因素。三星视觉显示部门副总裁Yong Seok-woo指出，“要想定义8K电视的标准，我们必须同时考虑亮度和色彩等光学元素和分辨率处理技术等因素，而不是靠对比度调制的值。”

此外，valuewalk还报道称，在17日的技术说明会上，工作人员同时播放标准解码的8K视频，三星的8K电视立刻出现画面，LG的8K电视却播放失败了；之后将现场拍摄的报纸照片直接投放到电视上比较，三星的产品字体显示清晰，LG的产品相对不是很清晰。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LG三星8K

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有