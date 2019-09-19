三星、LG同日举行技术说明会，互相指责对方是假8K电视

IT之家9月19日消息 据韩国时报消息，9月7日，LG公开表示三星的8K电视是“假8K”，并指出三星是在欺骗消费者；LG当日表示会在9月17日举行新闻活动来进一步讨论8K电视规格。

9月17日，LG如约举行了8K电视技术说明会，有趣的是三星恰好也在这一天举行电视技术说明大会。当日，三星与LG双方互相指责对方的8K电视是“假8K”，并列出其电视存在的缺陷。

LG家庭娱乐研究中心主任南Ho-jun表示，8K电视必须要有一定的像素和超过50%的对比度调制(CM)值，而三星8K电视的CM值是要远远低于这一阈值的。他强调，三星8K电视“是不能按分辨率划分为8K电视的”。Ho-jun还引用Intertek和VDE的数据，称“LG的8K电视有90%的CM值，而三星的8K电视只有12%的CM值。”

三星并不认同LG的说法并为自家的产品辩解，称CM值并不是衡量8K电视性能的唯一关键因素。三星视觉显示部门副总裁Yong Seok-woo指出，“要想定义8K电视的标准，我们必须同时考虑亮度和色彩等光学元素和分辨率处理技术等因素，而不是靠对比度调制的值。”

此外，valuewalk还报道称，在17日的技术说明会上，工作人员同时播放标准解码的8K视频，三星的8K电视立刻出现画面，LG的8K电视却播放失败了；之后将现场拍摄的报纸照片直接投放到电视上比较，三星的产品字体显示清晰，LG的产品相对不是很清晰。