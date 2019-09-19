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微软Windows 10补丁惹新麻烦，Defender扫描几秒后失效

2019-9-19 8:17:42来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

由于“开始”菜单和网络适配器故障等严重错误，一些Windows 10用户在安装2019年9月累积更新补丁KB4515384(Build 18362.356)后遇到了麻烦。根据最新报告，Windows 10另一个严重Bug来了。

根据各种报告，最近发布的安全更新似乎损坏了Windows Defender的手动扫描功能。

根据Reddit、Windows 10反馈中心以及Twitter等平台的帖子反馈，Windows Defender更新破坏了快速和全面扫描功能。如果你尝试执行快速扫描或完全扫描，则只会扫描少量文件，该过程会在不到一分钟内突然结束。

下面是问题重现的行为表现：

用户反馈，Windows Defender在扫描数个文件后会突然结束，似乎工作遭遇了异常情况，不过并没有给出特别的通知提醒。

根据微软的更新目录，Windows Defender Antivirus版本4.18.1908.7是该安全程序的最新版本，它于9月16日发布。

微软尚未承认该漏洞，而且仍有可供下载的更新，但由于这是一个普遍存在的问题，预计将很快推出修复程序。在此之前，你最好的选择是使用Windows Defender的自定义扫描功能。

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关键词：Windows 10Defender微软

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