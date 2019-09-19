被指网文系捏造损名誉，搜狐号博主被判赔1.5万

IT之家9月19日消息 据海淀法院网消息，因认为搜狐号“润博”发表的《民航产业揭秘》一文系虚构采访，候先生遂以侵犯名誉权为由将搜狐号“润博”的注册经办人郭先生、“经营主体”济南润博投资管理有限公司、搜狐号的管理者北京搜狐互联网信息服务有限公司诉至法院，要求三被告赔礼道歉，并赔偿经济损失5000元和精神损失5万元。日前，海淀法院审结了此案，一审判决被告郭先生赔礼道歉，并赔偿精神损害抚慰金及维权合理开支共计1.5万元。

原告侯先生诉称， 2018年2月8日，名为“润博”的搜狐号里出现了一篇名为《民航产业揭秘：是狸猫换太子还是窝里腐败？》的文章，该文章内容包括“根据2016年4月25日法制与社会相关报道《新股东掏空公司，将道义法律至于何地》中……并向我们详细介绍了康加医疗的股东背景”、“与侯先生交谈过程中，侯先生自称是康加科技股东，但从工商、企业查询网上公开资料显示，其并不是康加科技股东，是隐名股东还是另有其他原因就不得而知了……”以上内容完全凭空捏造，原告从来没有接受过该文作者“采访”，没有签署过任何采访文件。原告也不是康加科技股东，也没有说过国家公职人员是康加科技股东。该文伪造事实，假借原告之口恶意攻击包括国家司法机关工作人员、国家行政机关工作人员在内的多人名誉。此外，全文还有多次严重失实。文章发表后，给侯先生造成严重经济损失和重大精神损害。经查，“润博”搜狐号的经营主体显示为本案被告济南润博公司，具体注册申请人为本案被告郭先生，搜狐号是本案被告搜狐公司提供的网络信息平台。原告认为，被告郭先生、济南润博公司捏造事实，虚构采访，严重损害了原告的名誉权，给原告造成重大经济损失及精神损害，应对该侵权行为后果承担法律责任。被告搜狐公司对“搜狐号”负有管理义务，其因管理不当导致侵权行为发生，应承担法律责任。

被告济南润博公司辩称，涉案润博账号系郭先生伪造注册资料，冒用济南润博公司名义注册的，济南润博公司不是实际侵权人，不应承担任何侵权责任。

被告搜狐公司辩称，搜狐公司提供信息网络存储空间服务，涉案文章不是搜狐公司发布，涉案文章不属于网信部门禁止发布的违法内容，所以搜狐公司对内容没有事先审查的义务。原告通知搜狐公司后，已经删除了涉案文章，故不应承担任何侵权责任。

被告郭先生未提交书面答辩状。

法院经审理后认为，本案中，争议焦点可以归纳为：第一，涉案文章的直接发布主体。涉案文章由搜狐号“润博”发布，但是根据本案现有证据可以看出，搜狐号“润博”的注册经办人为郭先生，而郭先生注册搜狐号“润博”时提交的济南润博公司的营业执照系伪造的，无法认定济南润博公司授权郭先生注册了搜狐号“润博”，在没有其他证据且郭先生未到庭陈述事实的情况下，法院推定涉案文章由搜狐号“润博”的注册经办人郭先生发布。第二，涉案文章内容是否构成名誉侵权。言论传播的内容可以是“事实陈述”或“意见表达”，在“事实陈述”时，所述事实应当基本或大致真实；在“意见表达”时，评论内容应当大致客观公正,以事实根据为前提，就事论事、不作误导性评论、不损人名誉。判断某种言论是否侵害名誉权，对于事实陈述，行为人需举证证明其所言为真实，或经合理查证，有相当理由确信所言为真实的。涉案文章称记者采访了侯先生并载有相关采访内容，且称侯先生与案件审判人员有不正当关系干预案件处理结果，在侯先生对此不予认可的情况下，作为文章发布者的郭先生应负举证责任，而郭先生经法院合法传唤未到庭应诉，视为其放弃了答辩的权利，应就此承担不利后果。现无证据证明涉案文章传播的内容具有相应的事实依据，故该言论传播行为构成虚假事实传播，极易引发公众对侯先生产生负面评价，因此涉案文章构成对侯先生名誉权的侵犯。第三，侵权责任承担主体。郭先生发布的涉案文章侵害了侯先生的名誉权，应该承担相应的侵权责任；济南润博公司并非涉案文章发布主体，不应承担侵权责任。因此，关于侯先生对济南润博公司的相应诉讼请求法院不予支持。搜狐公司作为网络服务提供者，侯先生在通知搜狐公司删除涉案文章后，搜狐公司及时核查并删除涉案文章；同时，搜狐公司应当事人申请，在诉讼中披露了搜狐号“润博”的注册信息，履行了法定义务。关于搜狐公司未审查出郭先生注册搜狐号“润博”时提交的营业执照系伪造一节，法院认为，搜狐公司作为网络服务提供者，对用户的注册信息具有审查义务，本案中，在郭先生提交了营业执照以及手持身份证进行拍照的情况下，搜狐公司已经尽到了形式审核义务，要求搜狐公司审查出郭先生提交的营业执照系伪造实属过苛，因此，关于侯先生对于搜狐公司的相应诉讼请求，法院亦不予支持。

现侯先生要求郭先生赔礼道歉、赔偿经济损失、赔偿精神损失的诉讼请求，法院予以支持。关于赔礼道歉的方式，由法院根据侵权情节以及侵权影响范围酌定；关于侯先生主张的经济损失，实为维权合理开支，法院根据公证情况及律师出庭情况予以支持；考虑到郭先生的侵权行为必定会对侯先生造成精神损害，故对侯先生要求郭先生赔偿精神损失的诉讼请求，法院予以支持，但其主张金额过高，具体数额由法院根据侵权情节、侵权影响范围、侵权行为持续的时间予以酌定。

郭先生经法院合法传唤未到庭，视为其放弃了答辩和质证的权利，不影响法院依据查明的事实缺席裁判。

最终，法院一审判决被告郭先生赔礼道歉，并赔偿原告精神损害抚慰金及维权合理开支共计1.5万元。