oppo成立15周年，官微揭秘“充电5分钟，通话2小时”背后秘辛

IT之家9月19日消息 据OPPODALIY官方微信号消息，还记得那句广为流传的广告词“充电5分钟，通话2小时”吗？在OPPO成立十五周年之际，官方摘选了这15个有趣的小故事，揭秘那些不为人知的“辛酸史”，我们来看一下吧。

1、OPPO什么意思？不好意思，没有意思

据Tony的回忆杀，2000-2001年，当时我们就想着做国际化品牌，走出中国，面向世界。当时花了两三年，寻找正面含义的字母组合，还要拿到域名。准备了三年时间，03年底到04年初才定下来“OPPO”四个字母，很多人问OPPO什么意思，其实没有特别的意思，就是为了做一个全球化的品牌。看看现在？OPPO这个单词已经不再是没有含义的四个字母，代表了一家走向全球的大企业，也成了科技企业中年轻力的代名词：嗯，这很OPPO。

2、OPPO发布第一款MP3那年，李宇春刚出道

2005年，OPPO发布了首款MP3——OPPO X3和当时的“颜王”OPPO X9。现在随手打开数码网站，还能搜到当时发烧网友给出的五星好评：这是国产MP3真正意义上的开门红之作。

那一年，李宇春刚刚在《超级女声》夺冠，王菲和李亚鹏刚刚结婚，周杰伦发布的专辑还是《七里香》，离喝奶茶发福还有十多年。

3、我猜你肯定猜不到，OPPO早年还做过豆浆机

不为人知的是，公司在多年前还曾做过家用电器。电压力锅、电磁炉和豆浆机是当时的主力三大件。从用户健康出发，公司使用高标准材质，品质标准与国际接轨，甚至有些还超过了国际标准。

4、太气银儿了！老外一句话让Tony投身手机市场

2006年9月，Tony在办公室接待了一个国外合作伙伴，在谈到中国品牌和海外品牌的区别时，Tony说道：“我们的DVD产品在海外凭借优异的品质受到了高度认可，中国品牌也是有好产品的啊。”但这个国外伙伴在看到Tony使用海外品牌手机时说：“你虽然嘴上说中国品牌的产品好，但你还在使用国外品牌的手机啊。”

这件事过去后，Tony决定一定要买一台中国手机。当天他在华强北足足逛了5个多小时，看了100多台手机，都没有一款是外观精致，使用便捷的，敏锐的他看到了真正的机会。

5、最早的OPPO怎么招人？他们光喝茶就花了一万多

2007年，当时的人资部部长史如刚协助Mac找人。刚开始都每周去科技园的上岛咖啡，每周五到周日包三天房间面试，但当时在深圳筛选的效率很低，他们喝了一万多块钱的茶，只招到了十几个人。

后来，正好赶上了07年国产手机遇到瓶颈的时候，史如刚便每周五周六周天往厦门跑，在20多趟来回后，OPPO初期的架构逐渐完整起来。

6、战友情也是基情，这俩男人为OPPO放了个孔明灯

Mac和史如刚那时在厦门招人，时间安排很紧，每天都疲于奔命。有一天晚上突然闲了下来，于是他俩就到鼓浪屿走了一圈，发现都是一对对的小情侣在放孔明灯。正在尴尬的时候，Mac问史如刚：“我们要不要过过年轻人的瘾？”于是两个大老爷们就一起放了个孔明灯，孔明灯上写的是“OPPO一飞冲天”。

放完以后，他们对视的双眼突然有了别的火花。（这段是小编杜撰的）

7、第一台畅销手机，是他逛街时突然想到的

2008年，市场上多了一部设计独特的手机。整齐排布、略带弧度的功能键之上，是接近三分之二正面大小的2.4寸屏幕，屏幕下方横置OPPO logo；而背面最独特的特征，是占据上半部分显要位置的卡通笑脸。这就是我们俗称笑脸手机的A103。

A103上市后，先后5次断货，有时两节柜台只能正面摆一批背面摆一批，在一年之内销量超过百万台。OPPO手机的第一批忠实用户，由此沉淀下来。

设计笑脸手机后壳的范晓宇，在当时还是初出茅庐不久的年轻员工，A103是他参与设计的第一款手机。而笑脸设计，是他在逛街时突然产生的想法，回家以后就赶紧画出来了。

8、今年是公司15周年，也是OPPO踏足国际市场的第十年

在发布笑脸手机后一年，OPPO第一次走向国际市场，首站选定泰国。直至今日，OPPO业务遍及全球40多个国家和地区，拥有超过400,000个销售网点。OPPO在全球共有九大智能制造中心，六大研究所和四大研发中心，拥有超过40,000名员工。ColorOS全球用户已突破3亿。

9、什么精锐？我们打的就是精锐

在开拓越南市场时，当时的越南门店布满了三星的物料与机器，有本地员工认为进入这些门店是“不可能的任务”，随后，我们换上了一大群初生牛犊不怕虎的年轻人，就是靠他们的拼劲与巧劲，OPPO一点点将这些门店拿下。现在，我们在东南亚各国的市场份额已常年位居第一。

10、他们第一次见面的感觉是基情，哦不是，是激情四射

Jim：一个偶然的机会，Tony跟我说你可以来我们公司面试呀。这么多年，我跟他在公司里相识最长久，真的很有缘分。

Tony：给我的印象是，Jim和Mac要形容就是很屌的两个人，都不太合群的感觉。

Mac：李连杰的广告在央视播放，又知道步步高来招聘。看到Tony的名片，心想“这么年轻就是副总经理，这家公司应该很有活力。”Jim很认真，还记了很多问题；Jim跟我沟通给我的印象是非常稳重，对Tony的印象是激情四射。

Jim：到现在为止，Mac走路的调调一直没变过。

11、“充电5分钟，通话2小时”的背后秘辛

2014年，OPPO在高通QC快充方案之外，另辟蹊径，自研出快充技术”VOOC闪充”，实现了业界最快的充电速度，经过一段时间的探索，Brian将提炼出的”充电5分钟，通话2小时”广告词推向全国。时至今日，闪充技术已经进化到了65W SuperVOOC，一部4000mAh的手机，30分钟即可充满。OPPO在闪充领域也已拥有1700个核心技术，在全球范围内搭载VOOC闪充技术的手机累计超过1.45亿台。

12、那台翻身的王牌产品，他们喝醉了才敢给Tony看

2012年，OPPO在智能机市场转型不顺，春节前尾牙上，有几个工程师利用手中材料，堆叠出一款轻薄的智能手机Demo，厚度不足7毫米。趁着酒劲，他们把这台样机拿给Tony看，Tony一见倾心，当即拍板将此机器作为2012年重点机型。这就是震惊业界的Finder。而如今，Find系列已经成长到了代表着OPPO最前沿黑科技的Find X。

13、打高尔夫没有做手机刺激

在OPPO Day上，高管也就未来OPPO面临的问题进行了回答。“OPPO面临的外在环境、挑战和压力越来越大，要克服的困难越来越多。和十几年前比，这种变化和挑战是指数级的放大。十几年前，我还能悠闲地打打高尔夫；现在我对高尔夫毫无兴趣，因为做手机实在是太刺激了。”Tony说。但在接受采访时，Tony也说日常会看看书，“什么都看，历史的、儒释道类的，想放松的时候还会看看玄幻小说。”

14、Tony化身情感博主：做企业和谈恋爱是一样一样的

在OPPO Day上，Tony被问到如何看做到行业第一，Tony此刻化身情感博主，用爱情作为比方，讲了讲自己的看法：如何拥有最好的爱情？你不能光追求结果，而是要回到本质，双方是不是能容忍对方的缺点和弱点，能不能携手前行。你去追求本质的东西，包容、容忍、在价值观上找到共同的东西，这就是本质。

15、Tony初代工牌首度曝光

如今大家手上的已经是第五代工牌，第一代工牌长啥样？请看这位靓仔现身说法：