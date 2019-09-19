科普：区块链的运行原理

Facebook将要通过区块链发行自己的数字货币，支付宝要用区块链重做支付，腾讯应用区块链做了数字发票，摩根大通要借用区块链优化自己的跨境转账服务，当然，不是说区块链只能应用在金融领域，但是大家有没有发现，区块链的落地项目中，金融服务领域确实占了大多数。

之所以有这种现象，确实是因为区块链和金融有着天然的契合性，从本质来说，区块链可以解决数据中的信任问题，而金融的根本不外乎信任二字。所以，今天小K君，就从区块链的运行原理，给大家讲一下，区块链是如何解决数据的信任问题。

在具体说这个原理之前，要先了解这样一个东西：我们之前曾说过，区块链是一个数据库，但是它跟常见数据库有所不同的地方在于，它是分布式的数据库。

假如我们把数据库比作是一个账本的话，那一般的数据库就相当于是一个账本，并且只有创建者，也就是中心化的公司才能在这个账本上进行记账。而区块链就相当于是多个账本，除了创始人有一个账本以外，只要有人想要参与进来，就可以获得账本，而且每个人的账本地位相同，都能完整地记录全部数据，彼此独立。

了解这一点后，就可以讲区块链的原理了。区块链的原理是这样的：当一笔交易数据产生以后，按照正常的数据库流程来说，中心化的公司会直接处理这些数据，然后验证、保护等全部都由这个公司来维护。这样数据的记录、处理都是一家说了算，很容易造成数据的不透明。

而区块链中，则不再是单独的一家去维护数据，人人（包括用户）都可以参与进来，除了中心化的公司有一个数据库之外，每个人都会有一个数据库，每个人的数据库彼此相独立、地位等同，都能按照块链式结构存储完整的数据。

当一笔数据产生以后，每个参与的人，就可以处理这个数据，然后把处理好的数据，发送给其他的每一个人进行确认，当其他大部分的参与者认为，这个数据是真实可信，处理的没问题，可以达成共识的时候，就会把这个数据记录下来，最后同步到每个人的数据库中。

这样原理的优势有三点，第一、分散了权力，保证了数据处理的公正性，没有任何一个人可以单独地记录数据，避免了单一记录者被操控或者恶意记假账的情况；第二、解决了数据的信任问题，因为数据会记录在多个数据库中，一旦有人更改了数据库的数据，很容易就会被发现，从而使数据更加透明；第三、降低了网络的安全风险，因为是多数据库并存，理论上讲除非所有的节点被破坏，否则账目就不会丢失，从而保证了账目数据的安全性。

总的来说，区块链运行原理，就是一个大家共同记账，互相验证，达成共识的过程。在今天这样一个数据爆炸，又信任缺失的时代，希望区块链可以成为我们头上的一缕阳光，解决这些问题，照亮未来数字发展的方向。