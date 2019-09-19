“墨子量子奖”首次颁奖，潘建伟等12位科学家获奖：奖金百万+黄金奖章

IT之家9月19日消息 本月18日，首届“墨子量子奖”颁奖典礼在安徽合肥举行，12位国际顶尖科学家成为2018年度和2019年度“墨子量子奖”获奖者。

诺贝尔物理学奖获得者杨振宁，“墨子量子奖”国际专家评选委员会主席、中国科学院院长白春礼专门为颁奖典礼录制了视频，对获奖者致以热烈的祝贺。

2018年度“墨子量子奖”授予在量子计算领域做出杰出贡献的6位科学家，其中理论类的获奖人为Ignacio Cirac、David Deutsch、Peter Shor和Peter Zoller，表彰他们在提出了量子计算体系框架、量子算法和物理实现方面的开创性理论工作；实验类的获奖人为Rainer Blatt和David J.Wineland，表彰他们在基于囚禁离子实验探索量子计算方面的先驱性贡献。

2019年度“墨子量子奖”授予在量子通信领域做出杰出贡献的6位科学家，其中理论类获奖人为Charles Bennett、Gilles Brassard、Artur Ekert和Stephen Wiesner，表彰他们在建立量子通信的理论框架方面做出的先驱性贡献；实验类的获奖人为潘建伟和Anton Zeilinger，表彰他们开创性的实验工作使具有现实安全的广域量子通信成为可能。

2018年度和2019年度“墨子量子奖”的遴选领域分别是量子计算和量子通信。“墨子量子奖”的每位获奖者将获得人民币100万元的奖金和一块黄金奖章。

