开发者：苹果iPhone 11 Pro相机或配有2GB专用RAM

IT之家9月19日消息 iPhone 11系列到底有多少内存现在似乎仍然不能确定，虽然之前无论是媒体的评测还是工信部、苹果的数据都指向新机全系配有4GB内存，但之前曝料iPhone 11 Pro采用6GB内存的开发者Steve Troughton-Smith表示，苹果可能为相机单独配备了额外的2GB专用RAM。

Steve Troughton-Smith在推特称，由于自己获得的消息相互矛盾，所以要修改此前的措辞：在新的iPhone中有4GB的系统RAM，可以通过iOS和应用程序访问。对于用户来说，内存是4GB。

之后Steve Troughton-Smith又在评论中表示，有好几个人称，可能有2GB的RAM专用于相机模块。也就是说，这2GB内存是相机专用的，系统和其它应用无法使用。

乍一听这似乎有些道理，毕竟今年苹果对iPhone 11系列的相机大升级，诸如同步录制和其他摄影之类的任务是RAM密集型的，专用于这些功能的2GB RAM能将整个系统的负载降低。并且后续苹果还会推出一个名为Deep Fusion的强大功能，该功能想必会占用不少系统资源。

完整分析将需要iPhone的固件，以及其中包含的数据的反汇编，Troughton-Smith称他很快就会进行调查。

目前，我们还无法证实该消息，该消息尚存在不确定性因素，甚至不排除是谣言。IT之家将继续关注该事件，并及时播报最新进展。