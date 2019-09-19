华为Mate 30 Pro样张出炉：超感光徕卡电影四摄实力不俗

IT之家9月19日消息 今晚华为在德国慕尼黑正式发布了Mate 30和Mate 30 Pro，新机的相机功能是一大亮点，在会上，华为消费者业务CEO余承东宣布，Mate30 Pro是全球首款4000万像素电影级拍摄手机。

华为Mate 30 Pro这次使用了超感光徕卡电影四摄，包含双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机。ISO最高至51200，支持7680帧超慢速摄影，支持4K HDR+拍摄，以及双OIS防抖。

发布会现场，余承东将Mate30 Pro与目前旗舰手机对比。iPhone 11 Pro Max仅支持240帧慢动作，三星Galaxy Note 10+支持960帧慢动作，而Mate30 Pro支持7680帧超慢速拍摄。

另外Mate30 Pro还能拍出夜晚超广角视频、4K级别的延时摄影。

摄影师陈曦Stanley刚刚在微博分享了他用Mate 30 Pro拍摄的样张，详细内容如下：

1、凌晨到日出的陆家嘴，熄灯的楼宇夜影和辉煌日出，让人有一种超现实的感觉。18mm超广角主摄虽然不及13mm的广角效果来的直观，但是1/1.54的传感器面积加上新的AI技术，使得这颗广角的基础画质和夜景表现超群。

2.鸽子盘旋的黄浦老宅和往来的单车，充满着老上海的生活气息。结合麒麟990平台的BM3D降噪和新的AI降噪/锐化，主摄和广角的清晰度和噪声在全场景都表现的很可靠。AI对于画质的提升也从前两年的辅助角色快速上升到了关键角色。

3.南京路是上海和外国通商以后第一条商业街，时过境迁，如今新旧混合，远眺下也有一种赛博朋克的气息。Mate 30pro的长焦从5倍回归到3倍，虽然拍月亮和望远镜的属性少了，不过对于大多数人来说会更加实用。

4.仰望大悦城的摩天轮，仿佛看见了未来都市。追求极致暗光的硬件配置，可能让专业模式长曝光不如想象中友好，适当使用一直以来配备的流光快门（拍摄城市不建议时间过长），可以让夜景效果更加多样化。

5.世博园的这架747废墟，是快速变迁的上海新旧反差的一个缩影。这次的广角照片画幅相为3:2，因此拍摄的照片也更稍微更带有天生的“电影视角”感。

6.豫园，城市水泥中的园林。超级夜景模式适配所有焦段。这次主摄夜拍相比于P30pro提升，因此非极限场景下，夜景模式和普通拍照效果更为接近。但若是追求更少的噪声，依旧可以选择使用超级夜景模式。

7.恍惚光线之中，静安寺街角的电影院。这次的延时拍摄功能使用HDR照片封装成视频，而不是像以往手机一样使用视频抽帧实现，因此能获得照片级画质的延时视频片段。

8.老场坊，从屠宰场变成创意中心。普通拍照和人像模式对于人物的处理不同（就算不开美颜和虚化），因此拍摄人像的时候不妨切到人像模式尝试多种效果。

9.广学大楼，和身后的真光大楼是姊妹楼，楼顶的鳞角十分特别。Mate30pro虽然大多数模式输出10m的图像，但是在许多背后的多帧处理上实际上用到了40M的图像，quad bayer结构的灵活性更好的被释放用以提升画质。