小米有品在京开动员大会：双11目标增长300%，正与喜茶等IP洽谈合作

IT之家9月19日消息 今天，小米有品在京召集300多名商家召开“双11动员大会”，鹿客、90分、石头科技等小米生态链头部商家均有参与。

小米有品为今年双11定下比去年同期增长300%的目标，小米有品总经理高自光表示，小米有品今年提早准备双11目的是希望解决往年大促时段准备仓促的问题。高自光表示，小米生态链商家从备货、生产、入仓、售后、物流所有环节都要准备。今年七月后，整体经济趋于疲软，高自光强调，在这种经济形势下，我们要做比往年更深的准备，做更大的力度，以及更多的玩法，让我们的用户有实惠的感觉，也希望每家合作伙伴至少贡献出一款产品，让用户看到不买都想剁手的感觉。

小米有品副总经理赵欣然并表示，今年双11核心玩法上都会有很大的改变，我们会推出有品精选。我们会聚合优惠中心，有优惠的产品都有中部地方能够找到它，会维持限时购。每一个品类，每一个产品，每一个商家，适配到哪些场中，后面会有展开的解读。

据了解，小米有品今年上半年GMV为38亿，这次双11提早准备也因此设立了较高的目标。另外，小米推出“买的超值”、“新国货营销实验室”等方案，带动双11商家参与促销。其中“买的超值”精选百件超值商品，保质保量，让用户闭着眼睛放心买；日用文创商品满199-100，一次可以囤一年的纸巾。而“新国货营销实验室”计划集合了国内顶级的特色IP，小米有品有意联合这些品牌做跨界营销。目前洽谈的品牌有内联升、飞跃、王致和、喜茶、北海怪兽等。

针对于重要的IP，如故宫国潮等热点IP，小米有品市场总监唐昕表示，我们会做新国货的营销实验室，希望通过营销的手段，把我们已有的或者即将上线的产品进行铺装，通过营销的手段，让用户更容易接收到我们的产品。从这个里面，能够选出更有营销特点的商品。同时利用好线上、线下的流量资源，将品牌战役打得更好。

目前，小米有品已经成立两年，两年以来，小米有品已经成为一个全品类电商。合作商家超过600家，在售商品超过6000件，除了智能产品外，还有毛巾、牙刷等生活消费品，覆盖了生活的方方面面。