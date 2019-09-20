内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

iOS 13正式版更新大全（苹果官方文字版）

2019-9-20 2:11:39来源：IT之家作者：笨笨责编：笨笨评论：

IT之家9月20日消息  就在北京时间刚刚，苹果公司正式推送了iOS 13正式版，相信很多朋友着急下载升级也没法看升级详情，现在IT之家把这些文字进行整理排版，分享给大家，随后，IT之家还会推出超级详尽的iOS 13图文版更新大全。

苹果iOS 13官方版简介：

iOS 13 推出的"深色"模式为 iPhone 带来了全然不同的新风格，提供了浏览和编辑照片的全新方式，并新增了保护隐私的登录方式，轻点一下即可登录 App 和网站。iOS 13 速度更快、响应更迅速。系统经整体优化后，App 启动速度提升、App 下载大小缩减，同时面容 ID 也变得更快。

iOS 13 本更新推出了以下新功能和改进：

深色模式

  • 精美的全新深色方案，为您带来绝佳的观感体验，特别适合弱光环境

  • 可设定为在日落、特定时间自动打开，或从"控制中心"手动打开

  • 四款全新系统墙纸，随"浅色"和"深色"模式自动切换外观

相机与照片

  • 全新"照片"标签页精选图库中的精彩时刻，让您轻松查找、重温并分享照片和视频

  • 功能强大的全新照片编辑工具，编辑、调整和一览照片更轻松

  • 30 多种全新视频编辑工具，包括"旋转"、"裁剪"和"调整"

  • iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 上新增可增加或降低人像光效强度的选项

  • 新增"高调单色光"人像光效，在 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 上提供以白色为背景的单色人像效果

通过 Apple 登录

  • 新增保护隐私的登录方式，通过已有的 Apple ID 即可登录参与的 App 和网站

  • 简单的帐户设置，仅需提供您的姓名和电子邮件地址

  • 使用"隐藏邮件地址"共享独有的电子邮件地址，邮件会自动转发给您

  • 内建双重认证，保护您的帐户

  • 在您使用喜爱的 App 时，Apple 不会跟踪您或收集个人资料

新增 Arcade 的 App Store

  • 只需一次订阅即可无限畅玩各种开创性的新游戏，没有广告，不另收费

  • 通过 App Store 中的全新 Arcade 标签页，浏览最新游戏、个性化推荐和独家编辑内容

  • 可在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 上畅玩

  • 新增通过蜂窝网络连接下载较大 App 的选项

  • 从"帐户"页面即可查看可用 App 更新或删除 App

  • 支持阿拉伯文和希伯来文

地图

  • 在美国推出的全新地图包括了更广的道路覆盖范围、改进的地址精确度、更好的行人支持以及更详细的地表覆盖范围

  • "四处看看"功能可让您以高分辨率和交互式 3D 体验探索城市

  • "收藏"可储存您喜爱的地点列表，让您轻松与亲朋好友共享

  • "常用地点"可让您快速轻松地导航至每天前往的地点

  • 提供实时公共交通、实时航班更新信息和语音更自然的逐步导航

提醒事项

  • 全新设计，提供了更强大和智能的方式创建和整理提醒事项

  • 快捷工具栏可让您将日期、位置、旗标和附件等添加到提醒事项

  • 新的"今天"、"计划"、"旗标"和"全部"智能列表，让您轻松跟踪临近的提醒事项

  • 可使用子任务和分组列表整理您的提醒事项

Siri

  • Apple 播客、Safari 浏览器和"地图"中新增个性化的 Siri 建议

  • 使用 Siri 收听全球 100000 多个直播电台

  • "快捷指令"现为内建 App

拟我表情和信息

  • 新的拟我表情自定选项，包括新的发型、头饰、妆容和环饰

  • 拟我表情贴纸包在"信息"、"邮件"和第三方 App 中可用，并适用于所有 iPhone 机型

  • 现可选择是否与朋友共享您的姓名和照片，甚至拟我表情

  • 增强的搜索功能，通过智能建议和结果分类让您更轻松查找信息

CarPlay 车载

  • 全新 CarPlay 车载仪表盘在同一个屏幕上显示您的音乐、导航和智能 Siri 建议

  • 全新"日历" （软媒近期也将推出全新的日历类App喔）App 可总览全天日程，提供驾车前往或拨号参加会议和联系会议组织者的选项

  • Apple "地图"经重新设计，提供"常用地点"、"收藏"和适用于中国的"路口视图"

  • Apple Music 专辑插图让您轻松查找心仪歌曲

  • CarPlay 车载现提供"驾驶勿扰"选项

增强现实

  • 新增 People Occlusion 功能，使用 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max，App 可自然地将虚拟对象放置于人物前后

  • 新增 Motion Capture 功能，使用 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max，App 可通过理解人物的身体姿势和运动轨迹，让您制作动画角色或与虚拟对象交互

  • AR 内容支持多面孔跟踪，一次可跟踪最多 3 张面孔，让您可使用 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 与朋友一起玩

  • AR 快速查看可让您同时查看多个 AR 对象并与之交互

邮件

  • 阻止发件人并将来自该发件人的所有电子邮件直接移至废纸篓

  • 邮件主题静音以停止接收过于活跃的电子邮件主题通知

  • 格式栏可让您轻松访问多信息文本格式化工具和各类附件

  • 支持所有系统字体，以及从 App Store 下载的新字体

备忘录

  • 画廊视图以直观缩略图显示您的备忘录，助您查找所需备忘录

  • 共享文件夹可让您与他人协作，使其有权访问整个备忘录文件夹

  • 更强大的搜索功能，对备忘录中的图像和扫描件中的文本进行可视化识别

  • 新的核对清单选项，让您轻松重新排列核对清单项目、增加缩进或自动将已勾选项目移到列表末尾

Safari 浏览器

  • 更新后的首页包括个人收藏、经常访问的网站、最近访问的网站和 Siri 建议

  • 智能搜索栏中的显示选项可快速访问文本大小控制、阅读器视图和网站专属设置

  • 网站专属设置可针对单个网站选取阅读器视图，并启用内容拦截器、相机、麦克风和位置访问

  • 下载管理器

QuickPath

  • 在键盘上滑行输入可让您在忙碌时单手键入

  • 即使句子写到一半，也可切换滑行输入和轻点键入

  • 预测栏中提供备用字词选项

文本编辑

  • 滚动条滑动可让您直接拖移滚动条，快速浏览长文稿、网页和电子邮件对话

  • 光标导航更快速、更精确，只需选中光标，即可移至任何位置

  • 改进的文本选择功能，轻点并轻扫即可轻松选择文本

字体

  • 可从 App Store 下载自定字体并在喜爱的 App 中使用

  • "设置"中新增字体管理

文件

  • "文件"中支持外置驱动器，可访问并管理 USB 驱动器、SD 卡或硬盘上的文件

  • 支持 SMB，可连接公司的服务器或家中的 PC

  • 支持本地储存空间，可在本地驱动器上创建文件夹并添加喜爱的文件

  • 支持压缩和解压缩，可创建和展开 Zip 文件

健康

  • 新的个性化数据"摘要"视图，包括提醒、个人收藏和来自常用 App 和设备的相关提要

  • 来自常用 App 和设备的健康数据提要，以图表方式显示随时间变化的趋势

  • "经期跟踪"功能可记录月经周期信息，包括经量、症状和受孕指标

  • 新增听力健康数据类型，包括耳机音量、Apple Watch "噪声" App 记录的环境音量和来自听力测试的听力图

Apple Music

  • 歌词同步显示，让听歌更有趣

  • 聆听来自全球的 100000 多个直播电台

屏幕使用时间

  • 提供 30 天的使用数据，与过去几周对比屏幕使用时间数据

  • 合并的时间限额，可将多个 App 类别、特定 App 或网站纳入同一个时间限额

  • "再使用一分钟"选项可让您在达到"屏幕使用时间"限额时快速存储工作内容或退出游戏

隐私和安全性

  • "允许一次"位置权限可让您选择只与 App 共享位置一次

  • 后台跟踪提醒现会在 App 于后台使用您的位置时通知您

  • 增强的无线局域网和蓝牙，使 App 在未经您同意时无法访问您的位置

  • 位置共享控制可让您在共享照片时，轻松选择忽略位置数据

系统体验

  • "控制中心"可选择无线局域网和蓝牙配件

  • 重新设计的音量控制位于左上角，减少干扰

  • 可对网页、邮件、iWork 文稿和"地图"完整截屏

  • 重新设计的共享表单提供了智能建议，让您轻点几下即可共享内容

  • 在 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 上提供杜比全景声播放，只要播放的内容包含杜比全景声、杜比数字或杜比数字+ 声音轨道，即可体验震撼的环绕声效果

语言支持

  • 支持 38 种新的键盘语言

  • 对粤语、荷兰文、印地文（天城文）、印地文（拉丁文）、纳吉迪阿拉伯文、瑞典文和越南文键盘的预测输入

  • 单独的表情符号和地球仪键，方便您在 iPhone X 及后续机型上快速切换语言和选择表情符号

  • 听写时自动检测语言

  • 支持泰文 - 英文和越南文 - 英文双语词典

中国

  • "相机"现提供专门的二维码模式，可从"控制中心"访问，以改进二维码性能，新增手电筒选项并增强了隐私

  • "地图"新增在中国可用的"路口视图"，驾车行驶复杂道路更轻松

  • 中文键盘上的手写区域大小可调整

  • 仓颉、速成、笔画和手写键盘新增粤语预测功能

印度

  • 全新印度英文男性和女性 Siri 声音

  • 支持所有 22 种印度官方语言，外加 15 种新键盘语言

  • 印地文（拉丁文）和英文双语键盘，包括键入预测

  • 印地文（天城文）键盘新增键入预测

  • 新增古吉拉特文、旁遮普文、卡纳达文和奥里亚文的印度语言系统字体，在 App 中阅读更清晰、更容易

  • 针对阿萨姆文、孟加拉文、古吉拉特文、印地文、卡纳达文、马拉雅拉姆文、马拉地文、尼泊尔文、奥里亚文、旁遮普文、梵文、泰米尔文、泰卢固文和乌尔都文新增 30 种文稿字体

  • "通讯录"中新增上百种新的人物关系标签，助您更准确地标记联系人

性能

  • App 启动速度提升高达 2 倍*

  • 在 iPhone X、iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max 上使用面容 ID 解锁的速度提升高达 30%**

  • App 更新项目平均精简 60%*

  • App Store 中的 App 大小缩小高达 50%*

其他功能和改进

  • 将未知来电静音，只接听"通讯录"、"邮件"和"信息"中已知号码的来电并将所有其他来电接入语音信箱

  • 优化了电池充电，通过减少 iPhone 的完全充电时间，减缓电池损耗速度

  • "低数据模式"可减少蜂窝网络或所选特定无线局域网的数据使用

  • 支持 PlayStation 4 和 Xbox 无线手柄

  • "查找我的 iPhone"和"查找我的朋友"合并为一个 App，即使丢失的设备未接入无线局域网或蜂窝网络，也可进行定位

  • "日历"支持在日程中添加附件

  • 家人共享热点让家人的设备自动接入附近的 iPhone 个人热点

  • "家庭" App 针对 HomeKit 配件的控制进行了重新设计，为提供多种服务的配件提供整合的视图

*Apple 于 2019 年 5 月使用支持正常峰值性能、安装有 iOS 12.3 及预发行版 iOS 13 的 iPhone XS，和安装有 iOS 12.3 及预发行版 iPadOS 的 iPad Pro（11 英寸），采用在试生产 App Store 服务器环境下重新打包的第三方 App 进行了此项测试；缩减的 App 更新与下载大小根据一系列经常更新的 App 平均值而计算。性能根据特定配置、内容、电池健康度、使用情况、软件版本和其他因素可能有所差异。

**Apple 于 2019 年 5 月使用支持正常峰值性能、安装有 iOS 12.3 及预发行版 iOS 13 的 iPhone X 及 iPhone XS Max，和安装有 iOS 12.3 及预发行版 iPadOS 的 iPad Pro（11 英寸）进行了此项测试，测试中使用侧边按钮或顶部按钮唤醒设备。性能根据特定配置、内容、电池健康度、使用情况和其他因素可能有所差异。

部分功能在某些地区或某些 Apple 设备上不可用。有关更多信息，请访问：

https://www.apple.com/cn/ios/feature-availability 和 https://www.apple.com/cn/ios/whats-new

如需了解本更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

更多图文和隐藏性更新，敬请期待IT之家的后续图文等形式的更新大全系列。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iOSiOS 13

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有