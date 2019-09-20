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苹果将iOS 13.1和iPadOS发布日期提前至9月24日

2019-9-20 6:19:06来源：新浪科技作者：唐风责编：微尘/实习评论：

苹果公司才刚刚发布了iOS13.0操作系统，就已宣布将把第一次重大升级的发布日期提前：iOS13.1和iPadOS现在都将在9月24日发布，而不是最初宣布的9月30日。

iOS13.1将带来在最初的iOS13版本中没有的多种功能，如自动化Siri Shortcut操作、Apple Maps（苹果地图）中的共享ETA（预计到达时间）功能、以及面向企业级设备的数据分离功能等。更重要的是，苹果承诺13.1将为iOS13带来通用的bug修复功能，这对当前版本来说肯定是有益的。此前美国科技博客TheVerge对iOS 13.0软件进行评估后表示，在测试新更新时遇到了一连串问题。

苹果公司此前宣布iOS13将会具备的其他一些功能——如AirPod共享和新的HomeKit功能等——不会随iOS13.1一起发布，但该公司承诺将在今秋晚些时候发布这些功能。

iPadOS是苹果公司iPad平板电脑产品今年的软件更新，而iOS仍旧将是iPhone和iPod touch设备的操作系统，这标志着苹果公司首次开始为其移动操作系统“分叉”。展望未来，iPadOS将被作为独立的分支软件来进行开发，但将与iOS拥有共同的基础，类似于现有的watchOS和tvOS平台之间的关系。

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关键词：苹果iOS 13.1iPadOS

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