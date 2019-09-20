苹果高管：A13处理器芯片设计更注重能效比

IT之家9月20日消息 众所周知2019款新iPhone搭载了苹果新款A13 Bionic处理器，而最近苹果高管已就A13芯片与竞品的不同之处及优势所在做出了进一步阐释。

近日Apple全球营销高级副总裁Phil Schiller（现隶属于苹果平台架构团队）在接受采访时说：“今年新款iPhone从文本到语音都获得了提升，我们已经增强了iOS 13的文本到语音功能，因此其自然语言处理能力更强，这些都是通过机器学习和神经引擎完成的。”同时苹果在设计A系列芯片时更强调的性能和功耗效率，Phil Schiller表示：“ 苹果将对性能的注重渗透到每一瓦的功耗上，用户依旧可以使用那些不需要额外性能的应用程序，不过对功耗的影响更低。”

苹果新款iPhone 11系列搭载的A13处理器的CPU采用六核设计，由两枚Lightning 2.66GHz高性能核心和四枚Thunder高效核心组成，而其GPU由四核图形处理器构成。除此之外苹果A13处理器还搭载了每秒可进行一万亿次运算的八核神经引擎。据悉，苹果A13处理器和A12处理器相比，包括CPU，GPU和神经引擎在内的所有组件的性能均有达20%的提升，但A13的功耗效率比A12高出30%。因此A13 Bionic可以说是苹果有史以来最快的A系列处理器。