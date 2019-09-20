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工信部：YY、嘀嗒、斗鱼等32款应用检测发现问题，已责令整改

2019-9-20 8:04:43来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月20日消息 昨日，工信部发布了《工业和信息化部关于电信服务质量的通告（2019年第3号）》。

报告指出，二季度，全国电话用户总数达到17.78亿户，其中移动电话用户15.86亿户。工业和信息化部及各省、自治区、直辖市电信用户申诉受理机构受理申诉29806件。

垃圾信息投诉举报方面，二季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称12321举报受理中心）受理用户关于骚扰电话的举报投诉255609件，环比上升22.1%，其中95/96号码骚扰电话被举报投诉量涨幅明显，环比上升72.9%，股票证券类被举报投诉量居首位。

12321举报受理中心受理用户关于垃圾短信的举报投诉共计166025件，环比上升90.4%，其中移动转售企业手机号码垃圾短信被举报投诉74220件，环比上升461.9%。

不良手机应用举报方面，二季度，12321举报受理中心接到不良手机应用有效举报56640件次，同比下降55.93%，环比下降30.50%。通过行业自律，12321举报受理中心联合应用商店对存在问题的244款不良手机应用进行了下架处理。

此外，二季度，工业和信息化部组织对61家互联网企业和51家手机应用商店的应用软件进行检查，发现32款应用软件和网站存在未经用户同意收集使用用户个人信息、强行捆绑推广其他应用软件等问题。工业和信息化部已责令相关企业整改。

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关键词：工信部

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