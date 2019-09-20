一张图看懂华为Mate30/Pro上EMUI10新特性

IT之家9月19日消息 华为Mate30系列全球发布会今晚在德国慕尼黑举行，会上华为正式发布了Mate 30和Mate 30 Pro，同时华为宣布，华为Mate30系列将于9月26日在国内正式发布。

华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，搭载麒麟990处理器，华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充。

相机方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机。

另外华为Mate30系列手机还将首发预装基于安卓10的EMUI10系统，不过剔除了谷歌GMS生态系统，转而使用自家的华为HMS和App Gallery商店。

EMUI10基于安卓系统开发，加入了暗黑模式，并带来了多彩的AOD灭屏显示和升级的杂志锁屏，还引入莫兰迪风格的6种颜色。还有黄金比例图标、全新相机体验、深色模式、流畅动效等等。

华为表示，EMUI10从系统底层打通了Windows和Android的藩篱，实现了PC和手机的无缝协同，PC的键盘、鼠标成为手机的外设。EMUI10采用了3大关键分布式技术，采用分布式UI编程框架，实现应用界面多端自适应。

下面再来回顾下EMUI10的新特性和体验：