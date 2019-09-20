央视：韩国家电巨头"内讧升级"，LG三星相煎何太急？

IT之家9月20日消息 月初，韩国的LG公开表示三星电子的8K电视是“假8K”，指出三星是在欺骗消费者；并表示将于9月17日举行媒体说明会来进一步讨论8K电视规格。

9月17日，LG电子和三星电子同日召开8K电视技术说明会，以“保护消费者的知情权”为理由，互相指责对方的8K电视是“假8K”，并列出对方电视存在的缺陷。

对此，央视财经表示，韩国家电产业困境期，家电巨头却“内讧升级”！LG、三星互黑，相煎何太急？双方举行的“8K技术说明会”虽然名义上是说明会，实际上是展示和比较8K电视产品，主张其他公司的技术不如自己。

LG电子8K技术说明会上，LG家庭娱乐研究中心主任表示，8K电视必须要有一定的像素和超过50%的对比度调制(CM)值，而三星8K电视的CM值是要远远低于这一阈值的。他强调，三星8K电视“是不能按分辨率划分为8K电视的”，其还引用了Intertek和VDE的数据，称“LG的8K电视有90%的CM值，而三星的8K电视只有12%的CM值。”



韩国LG电子营销业务部门常务李正锡在接受央视财经采访时表示：“随着技术的发展，消费者有时很难了解到实际情况，需要有一个衡量标准，消费者才能够放心购买。”

在三星8K技术说明会上，有关人员表示，并不认同LG的说法并为自家的产品辩解，称CM值并不是衡量8K电视性能的唯一关键因素。三星视觉显示部门副总裁指出，“要想定义8K电视的标准，我们必须同时考虑亮度和色彩等光学元素和分辨率处理技术等因素，而不是靠对比度调制的值。”

韩国三星电子影像显示事业部常务龙锡宇在接受央视财经采访时表示：“如今随着8K电视不断推出，市场也应该有新的标准，而且就画质来说，一项指标好并不能代表整体好。”

据悉，目前韩国电视业界对两家电子巨头相互贬低的行为已出现了许多批评的声音。