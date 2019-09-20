安兔兔官方晒华为麒麟990跑分：高于骁龙855，不及骁龙855 Plus

IT之家9月20日消息 早前网络上曾多次曝光了华为麒麟990处理器的安兔兔跑分图，也一度引起了网友们的讨论。近日安兔兔官方则正式放出了华为麒麟990处理器的最高跑分图。

据悉，此次安兔兔官方发布的跑分图源于型号为“LIO-AL00”的手机，从配置推测应该是Mate 30 Pro。

配置方面，这部手机采用了2400×1176分辨率屏幕，搭载麒麟990处理器，内置8GB内存和128GB机身存储空间。

跑分方面，目前安兔兔已统计到的最高成绩为457357，其中CPU成绩151647、GPU成绩159418、MEM成绩87367、UX成绩则是58925。从存储成绩来看，此次参与测试的Mate 30 Pro搭载了UFS 3.0闪存。

值得注意的是安兔兔官微发布的麒麟990处理器跑分图是截至发稿时后台发现的最高成绩，后台仍然存在大量35万分左右的成绩。可以推测华为EMUI 10系统的省电模式似乎仍然是默认开启的，省电模式下系统会限制CPU/GPU频率，影响手机性能发挥。安兔兔也提醒用户如要跑出正常成绩必须手动打开性能模式才行。

而通过横向对比图来看，华为麒麟990处理器在安兔兔v8版本下的总分已超出了搭载骁龙855处理器的机型，不过相比骁龙855 Plus机型来说尚存一定差距。