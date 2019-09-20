内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

安兔兔官方晒华为麒麟990跑分：高于骁龙855，不及骁龙855 Plus

2019-9-20 11:14:52来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月20日消息 早前网络上曾多次曝光了华为麒麟990处理器的安兔兔跑分图，也一度引起了网友们的讨论。近日安兔兔官方则正式放出了华为麒麟990处理器的最高跑分图。

据悉，此次安兔兔官方发布的跑分图源于型号为“LIO-AL00”的手机，从配置推测应该是Mate 30 Pro。

配置方面，这部手机采用了2400×1176分辨率屏幕，搭载麒麟990处理器，内置8GB内存和128GB机身存储空间。

跑分方面，目前安兔兔已统计到的最高成绩为457357，其中CPU成绩151647、GPU成绩159418、MEM成绩87367、UX成绩则是58925。从存储成绩来看，此次参与测试的Mate 30 Pro搭载了UFS 3.0闪存。

值得注意的是安兔兔官微发布的麒麟990处理器跑分图是截至发稿时后台发现的最高成绩，后台仍然存在大量35万分左右的成绩。可以推测华为EMUI 10系统的省电模式似乎仍然是默认开启的，省电模式下系统会限制CPU/GPU频率，影响手机性能发挥。安兔兔也提醒用户如要跑出正常成绩必须手动打开性能模式才行。

而通过横向对比图来看，华为麒麟990处理器在安兔兔v8版本下的总分已超出了搭载骁龙855处理器的机型，不过相比骁龙855 Plus机型来说尚存一定差距。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：麒麟990处理器安兔兔华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有