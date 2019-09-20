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微软正式发布首版基于 Chromium 79 的Edge浏览器，内附下载地址

2019-9-20 12:01:37来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月20日消息 据外媒softpedia 报道，微软现正式发布了第一个基于Chromium 79的Edge浏览器。

在最近的更新中Microsoft Edge Canary已更新至79.0.278.0版本，而此次更新并没有更新日志，不过这也是Canary版本的“特色”。Microsoft Edge Canary每天都会更新，大多数版本都会在没有更新日志的情况下发布。但Microsoft Edge Dev 是每周更新一次，因此预计下周发布的新版本Edge浏览器也将基于Chromium 79，届时官方将会提供更详细的改进信息

目前最新的Microsoft Edge Dev版本是78.0.276.2，它在本周早些时候发布，包含有主题和收藏功能的进一步改进。

Edge 稳定版是否会在2020 年初发布？

最有可能的是，微软将把目前可用于Windows 10的Microsoft Edge的下一个beta版本更新到Chromium 78，因为当前版本仍在Chromium 77上运行。用户通常会每六周收到一次更新。

不过微软官方尚未说明稳定版Microsoft Edge的发布日期。然而根据今年早些时候发布的信息显示，基于Chromium的Edge浏览器很有可能会是Windows 10 20H1的默认版本，预计将于2020年春季正式发布。

下载地址：

https://www.microsoftedgeinsider.com/en-us/download/

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关键词：Microsoft EdgeChromium 78

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