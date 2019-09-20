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华为发布沃土计划2.0，并面向高校学生推出昇腾AI系列第一本教材

2019-9-20 12:07:10来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月20日消息 今日，在华为全联接大会的第三天，华为正式发布了沃土计划2.0，宣布未来5年将投入15亿美金，全球发展五百万开发者，并欢迎广大企业和个人开发者共同参与计算产业的生态发展。同时，华为还首次发布了鲲鹏开发套件和昇腾AI系列第一本教材。

沃土计划2.0

华为Cloud & AI产品与服务CTO张顺茂表示，华为沃土计划2.0将从5大方面进行升级：

1.产品方面将重点基于鲲鹏+昇腾两颗核心处理器，打造开源开放的计算产业生态，从OS到DB，从产品服务到开发工具链都将逐步建立更广泛的开源开放社区；

2.打造360度的全方位赋能体系；

3.将建立更务实的产业联盟，推动产业标准，规范，示范点，技术认证体系的建设；

4.将按行业建设应用生态，按区域建设产业生态；

5.将进一步与教育、科研机构合作，让每个学生都能学到鲲鹏和昇腾计算技术，让每个科研机构都能加持最强的算力。

张顺茂提到，面向高校学生，华为将陆续发布华为智能计算技术系列丛书，作为学生选修教材：包括鲲鹏通用处理器系列和昇腾AI处理器系列和云原生软件开发方法系列。今天，华为将正式发布昇腾AI系列第一本教材《昇腾AI处理器架构与编程》。

▲《昇腾AI处理器架构与编程》发布 |图源：华为

已有的软件如何从X86迁移到鲲鹏计算平台

张顺茂表示，JAVA/Python等解释性的软件无需修改源代码，只需安装运行ARM版本JVM即可。C/C++，GO语言的软件需要用鲲鹏编译器重新编译，也可能需要修改部分代码，通过调优可以提高性能。如果是汇编语言，则需要重新编写；或者无代码的应用，则可以通过指令翻译完成软件的移植。

华为鲲鹏开发套件

张顺茂表示，为了支持开发者在鲲鹏计算平台上简单，高效地进行软件开发或迁移，华为今天正式发布华为鲲鹏开发套件，包含编译器和三个工具共四个组件。

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关键词：华为

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