曝微软Surface Pro 7新款Surface Pen支持无线充电

IT之家9月20日消息 无线充电现在风靡一时，三星Galaxy Note 10的S Pen和苹果Apple Pencil就是两个代表例子。现在新的微软Surface Pro 7手写笔的FCC申请表明，此功能也可能会出现在Surface Pen触控笔上。

美国FCC认证文件显示新的Surface Pen具有充电线圈，这是无线充电的基本特征。Surface Pen触控笔已经以磁力方式附着在Surface上-无线充电意味着Surface设备将有一个特定的充电区域，Surface Pen需要在嵌套在上面。这一变化使得用户也可能不需要再购买AAAA电池。

新的Surface Pen也将支持蓝牙LE低功耗，这应该意味着更长的电池续航。

新型Surface触控笔的其他传闻特征包括沿其长度具有不同导电性的U形夹子，因此它可以兼作滚轮。使用手指动作，你可以使用更改页面，进行放大和缩小等。

微软专利“Active Stylus Motion Vector”由美国专利商标局USPTO于今年2月份发布，该专利描述了与之前型号相比，精度大幅提高，是由于运动矢量正好用于投射笔的投影位置。

遗憾的是，消息称新款Surface Pen不会包含在Surface Pro 7中，但将单独出售。