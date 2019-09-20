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苹果iPhone 11 Pro/Max暗夜绿版本官方电商平台全部售罄

2019-9-20 14:46:48来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月20日消息 今日，苹果iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max正式开售。iPhone 11系列搭载A13仿生芯片，配备面容 ID。iPhone 11后置双摄，拥有白色、黑色、绿色、黄色、紫色、红色六种配色；iPhone 11 Pro/Max后置三摄，拥有太空灰、银色、暗夜绿色、金色四种配色。

目前，天猫、京东、苏宁等官方电商平台iPhone 11 Pro/Max暗夜绿版本已全部售罄。苹果官网也显示发货需要两至三周时间。以青岛市市南区为例，苹果官方给出订购iPhone 11 Pro 512GB暗夜绿色的送货时间约为10月12日至10月19日。

据财联社报道，目前，渠道商仍有现货，但溢价至少在500元以上。除iPhone 11 Pro/Max暗夜绿版本，iPhone11绿色和紫色也已基本无货。

早些时候，iPhone 11尚未发售之前，天凤国际分析师郭明錤便表示，iPhone 11 Pro的暗夜绿色、iPhone 11的绿色与紫色，发货日期均约需2–3周或更长，其他颜色平均发货时间均短于10天。

售价方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元。iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。iPhone 11 Pro Max同样三种规格的售价分别为9599元、10899元、12699元。

此外，iPhone 11系列新品今年已于天猫首发，天猫还联合蜂鸟即配首次推出iPhone一小时达服务。开售后，上海、杭州主城指定区域的消费者，可在天猫中国电信翼天下旗舰店、联通华盛旗舰店购买iPhone 11系列新品，率先体验这项服务。天猫今年还推出“保值回购”服务。用户在天猫购买带有“保值回购”标识的iPhone，使用一年后可5折回收。

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关键词：苹果

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