华为FreeBuds 3插曲，余承东：嗯？谁把我耳机拿走了

IT之家9月20日消息 在本月19日晚举行的华为Mate 30系列发布会上，华为正式发布了华为Mate 30多款新品，同时，华为公布了华为FreeBuds 3无线耳机售价，在前些日IFA发布会现场，余承东展示环节也出现了一个小插曲。

余承东在展示黑白两款FreeBuds 3耳机时，原本黑白两款FreeBuds 3耳机充电盒内都应该有耳机，但是黑色款却只有充电盒没有耳机。余承东在台上先是惊讶，随后说道：“谁把它拿走了。”此时，直播镜头也向前推近到黑色款的FreeBuds 3耳机上。

华为FreeBuds 3耳机作为华为第三代真无线耳机，其采用了华为自研的麒麟A1芯片，支持BT/BLE双模。在4.3mmx4.4mm的精小尺寸上集成了：蓝牙处理单元、音频处理单元、超低功耗的App处理器和独立的电源管理单元。麒麟A1芯片拥有高效稳定的连接性能、强劲的音频处理能力、出色的抗干扰能力，支持智慧自然的人机交互，能够为用户带来沉浸式高品质音乐聆听体验和音画同步的游戏体验。

华为FreeBuds 3无线耳机基于大量真实耳道模型的模拟，针对不同年龄、性别、耳朵尺寸和佩戴习惯等调整降噪信号输出频率和强度，再结合用户App调节手段，以达到更佳适配的效果。用户通过双击左耳机，可开启或关闭主动降噪功能。

华为FreeBuds 3无线耳机采用新一代14mm动圈单元，并叠加了专用的低音管，此外，该产品支持有线快充、无线快充、无线反向充电三种充电方式。耳机满电量情况下，可以持续听歌达4小时；搭配充电盒使用，支持长达20小时的使用强度。目前，华为FreeBuds 3无线耳机欧洲售价已经公布，华为FreeBuds 3无线耳机售价为179欧元。