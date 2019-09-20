万代南梦宫宣布：中国风“十二生肖高达·亥猪”公仔亮相

IT之家9月20日消息 2019年，时值《机动战士高达》系列诞生40周年之际，也是农历己亥猪年，被誉为“超级高达之父”的大河原邦男老师，为中国的高达粉丝亲手绘制了以“生肖”为主题的中国风高达形象。

此次，以大河原邦男老师设计为基础，万代南梦宫特邀日本著名玩具设计师Touma进行二次创作。融合艺术设计与国潮文化概念，打造出具有中国风元素的高达。

充满中国风的“十二生肖高达·亥猪”搪胶公仔

细节展示

纵观“十二生肖高达·亥猪”搪胶公仔的成品，日本设计师Touma在大河原邦男老师原设基础上作了局部变形、夸张的处理方式，为棱角分明的高达机甲增添了一丝Q萌与可爱，同时又不失其原本的魅力。在保留RX-78-2经典造型与配色的基础上，融入了中国传统元素“中国结”与十二生肖中“亥猪”的概念，以大面积粉色覆盖全身，辅以中国红进行点缀。

“亥猪”的概念与造型也被巧妙融入了十二生肖高达当中，从头部到前胸，再到武器装备，无不例外。

“十二生肖高达·亥猪”搪胶公仔高约20cm，配有可更换部件，能自由组合出光束步枪和盾牌造型。限定发行2019个，官方定价399元。是喜爱高达的朋友们不容错过的收藏首选。首批300个将在2019年10月4日~6日，上海Bilibili World的万代南梦宫展区先行发售。

产品相关信息

产品名称：“十二生肖高达·亥猪”搪胶公仔

产品材质：搪胶

产品高度：20cm

发售价格：399RMB/个

发售数量：限定2019个

2019年10月4日~6日，上海Bilibili World现场先行发售300个。