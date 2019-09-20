谷歌宣布投资30亿欧元扩大欧洲数据中心

IT之家9月20日消息 谷歌公司CEO皮查伊今天在芬兰举行的新闻发布会上宣布，谷歌将追加投资30亿欧元扩大欧洲数据中心。

谷歌的这一投资计划包括对芬兰哈米纳数据中心追加投资6亿欧元，使得该公司在哈米纳数据中心的总投资达到20亿欧元。谷歌在欧洲的其它数据中心位于荷兰、爱尔兰以及比利时。

目前，谷歌在全球有16个数据中心和20多个租用的数据中心。谷歌自营的数据中心中，美国有8个，南美洲有1个，亚洲有2个，欧洲有5个。这些数据中心为全球谷歌用户提供搜索、视频、云等服务。