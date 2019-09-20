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工信部：建国70年，我国固定电话用户增长836倍

2019-9-20 18:13:27来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月20日消息 据新华社消息，工信部部长苗圩在国新办发布会上说，70年我国通信业发生巨大变革，网络设施水平全球领先。2018年，全国固定电话用户达到1.8亿户，比1949年增长836倍。移动电话用户达到15.7亿户，比1988年增长52.2万倍。

苗圩感慨到，“今天发布会的地点就是北京的电报大楼，这座大楼见证了70年来各式各样的通信技术和业务如何飞入寻常百姓家。”从电报到电话，电脑上网到手机上网，70年信息通信的变化，每个人都有明显感知。

70年，我国通信业解决了网络覆盖少、网速慢、资费贵三大难题，建成较为完备的网络信息技术产业体系，电话用户总规模达到17亿户，网民数量有8.54亿。

“我国人口占世界人口约1/5，但4G基站数量占到全球4G基站数量一半以上，平均每个人享受的信息基础设施水平远高世界平均水平。”苗圩说。多年来，我国积极推进网络提速降费。2014年以来，固定和移动宽带网络平均下载的速率提升近7倍。今天与五年前相比，固定网络和手机上网流量资费水平降幅超90%。

此外，我国在5G、工业互联网、人工智能等新型网络基础设施建设方面实现与世界同步，新业态新模式不断涌现。“作为全球最繁荣的信息通信市场，我们鼓励民间资本进入移动通信的转售、宽带网的接入服务和互联网数据中心等领域。我们也乐意与各国的企业共享发展机遇，逐步提升电信领域对外开放水平。”苗圩说。

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关键词：电话工信部苗圩

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