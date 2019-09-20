我国空间引力波探测迈出第一步，官宣命名：太极一号

IT之家9月20日消息 据央视新闻报道，今天中国科学院举行新闻发布会，发布了我国首颗空间引力波探测技术实验卫星在轨测试的最新成果，并将该微重力技术实验卫星正式命名为“太极一号”。

据介绍，“太极一号”自2019年8月31日成功发射以来，卫星在轨测试正在按计划有序开展。截至目前，卫星状态正常，各项测试结果正常，第一阶段在轨测试任务顺利完成。

由力波信号极其微弱，实施空间引力波探测挑战巨大，需要突破目前人类精密测量和控制技术的极限。“太极一号”正是瞄准这一重大科技前沿，对这些核心技术的可行性和实现途径进行在轨验证。“太极一号”第一阶段在轨测试和数据分析结果表明，激光干涉仪位移测量精度达到百皮米量级（约为一个原子直径），引力参考传感器测量精度达到地球重力加速度的百亿分之一量级，微推进器推力分辨率达到亚微牛量级。



“太极一号”在轨测试实现了我国迄今为止最高精度的空间激光干涉测量，成功进行了我国首次在轨无拖曳控制技术试验，并在国际上首次实现了微牛级射频离子和双模霍尔电推进技术的在轨验证。

据了解，中科院从2008年开始前瞻论证我国空间引力波探测的可行性，经过多年科学前沿研究，提出了我国空间引力波探测“太极计划”，确定了“单星、双星、三星”“三步走”的发展战略和路线图，并于2018年8月在空间科学（二期）战略性先导科技专项中立项实施“太极计划”单星工程任务，启动了三步走中的第一步，在不到一年的时间里完成了卫星的研制任务。

“太极一号”首席科学家吴岳良表示，该卫星的成功发射和第一阶段在轨测试任务的顺利完成，迈出了我国空间引力波探测的第一步，为我国在2030年前后实施“太极计划”第三步、在空间引力波探测领域率先取得突破奠定了基础。