分期乐商城：苹果新品中，66%的用户购买iPhone 11

IT之家9月20日消息 苹果iPhone 11系列新机今天正式开卖，乐信旗下分期乐商城作为苹果官方授权经销商，今天清晨便发出第一批新款iPhone。来自深圳南山区的刘先生在分期乐商城12期免息购买了iPhone 11 Pro暗夜绿色，7点50分，刘先生签收了新手机，并于8点04分正式激活，堪称全国第一台激活的新品iPhone。

据分期乐商城数据显示，此次发布的几款苹果新品中，iPhone 11是最受欢迎的单品，在分期乐商城的预订比例中达到66%，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max两款的销量占比分别为14%和20%。

今年iPhone 11在黑、白、红、黄四种颜色基础上，新增绿色和紫色的设计，iPhone 11 Pro也新增了全新的暗夜绿色，分期乐商城数据显示，在购买iPhone 11 Pro的用户中，有68%的用户购买了暗夜绿。

据悉，分期乐商城推出了12期免息的服务，截至目前，有接近70%的用户选择12期免息购买。按照官网定价，价格最便宜的iPhone11，月供最低不到200元。从地域来看，70%的iPhone 11用户来自广东，iPhone 11 Pro Max则更受东北三省用户欢迎。

值得一提的是，华为官方于昨日晚些时候正式对外发布了全新的Mate 30系列手机，国行版预计于9月26日18：08分开始首售。华为商城、京东、分期乐商城等平台现已正式开启Mate 30/Pro的预约活动。

此前华为发布的首款5G手机，在市场上反响强烈，尤其是在分期销售渠道。分期乐商城负责人介绍，该新机发布不到两周，分期乐商城的“5G手机”搜索和预约总量就突破了10万人次，创下分期乐商城手机新品预约量新高。