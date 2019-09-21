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余承东：若禁令解除，谷歌服务和应用将被重新添加到Mate 30/Pro中

2019-9-21 7:09:33来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月21日消息 自5月16日华为被列入美国商务部实体名单后，华为仍然推出了自家新旗舰Mate 30系列旗舰手机。不过由于禁令的缘故在Mate 30系列上并没有安装谷歌的安卓应用，例如Play商店，YouTube，地图和Chrome等。而Mate 30系列手机所预装的华为EMUI 10是基于AOSP开源Android版本打造的。

近日据Android Authority报道，华为消费者集团首席执行官余承东表示若美国将华为从黑名单中剔除并允许其再次从美国公司购买组件和软件，华为将在第一时间发布新的软件更新并‘在一夜之内’将Google服务和应用添加回Mate 30系列手机中。但是，特朗普在5月表示其出于安全原因将华为列入黑名单，而华为也仍旧是美国在中美贸易战中的重要筹码。

自五月禁令以来，我们的销量下降了，但现在恢复得非常快，由此可见消费者十分喜欢我们的产品。我相信，我们的Mate 30系列产品可以卖出超过2,000万台。”-华为消费者集团首席执行官余承东

尽管缺乏Google的服务和应用，余承东表示，华为公司仍旧以销售多达2000万部Mate 30手机为目标，而其主要的手机市场仍在国内。华为希望借助Mate 30系列（特别是Mate 30 Pro）来帮助它超越三星，并在今年第四季度之前成为全球最大的智能手机制造商。

华为的销售目标是在2019年出货3亿部手机，这一数字也远高于2018年的2.06亿部。今年上半年，该公司交付了1.18亿部手机。在第二季度，华为出货了3,730万部手机，是第二名OPPO出货量的两倍多，同比增长了31%。

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关键词：华为Mate 30Pro余承东

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