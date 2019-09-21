京东9.21领券：海飞丝＆壳牌满299减150，华硕24.5英寸显示器1699元

9月21日，海飞丝＆壳牌超品日满299减150，大牌鞋靴5折起，妮维雅满199-10，运动鞋服满300减60；华硕24.5英寸144Hz新品显示器1699元；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。
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|大牌鞋靴 5折起
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|秋装上新 满300享9折
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|海飞丝＆壳牌 满299减150
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|电视影音 5折起
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|九牧限时神券 1000-500
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|妮维雅 满199-100
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|淋浴器限时神券 1000-500
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|JOY无规则会场 199-100
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|运动大牌低至三折
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|潘婷新品券 满199-100
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|男装节 399-120/满500打5折
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|体育用品 499-100
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|运动鞋服 300-60
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|优选大牌 499-100
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|显示器 1元抵100元
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|零食 199-100
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|牛奶 两件8折
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|自营图书 5折封顶
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|电脑 1000-100
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|个人护理品类日 149-100
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|抢全品类券 5到10元
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|饮料券 199-100
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|啤酒 满199-100
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|话费券49-2
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