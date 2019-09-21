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京东9.21领券：海飞丝＆壳牌满299减150，华硕24.5英寸显示器1699元

2019-9-21 10:17:54来源：IT之家作者：番茄责编：番茄评论：

9月21日，海飞丝＆壳牌超品日满299减150，大牌鞋靴5折起，妮维雅满199-10，运动鞋服满300减60；华硕24.5英寸144Hz新品显示器1699元；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

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