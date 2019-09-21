iPhone 11换屏最高需2559元，其他损坏维修费约等于一部华为P30 Pro

苹果中国正式公布iPhone 11全系列的维修费用。其中，屏幕维修（保外）费用：iPhone 11为1549元、iPhone 11 Pro为2169元和iPhone 11 Pro Max的2559元。

其他损坏（保外维修）的费用分别为3109元、4269元和4659元。值得注意的是，HUAWEI P30 Pro（8GB+128GB）售价4988元，也就比一部苹果iPhone 11 Pro Max其他损坏的维修费用贵300多元，言外之意，你懂的。

如果消费者选择购买AppleCare+ with Theft and Loss（盗窃和丢失）服务，其中，iPhone11需支付229美元（约1620元）；iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max需支付269美元（约1904元）。那么，手机保修期内维修屏幕的费用为188元，其他零部件的维修费用为628元。

电池的话，iPhone X以上机型的电池更换费用为519元，iPhone 8及以下机型的更换费用则仅需359元，如果还在保，并且电池有问题的话，则可以享受免费更换的服务。

9月20日，iPhone 11全系列正式上市开卖，截止目前，苹果官网处于无法访问状态、京东、苏宁等官方电商平台暗夜绿版本iPhone 11 Pro系列已全部售空。

天风国际旗下知名分析师郭明錤给出的报告显示，用户对于iPhone 11的新配色还是比较青睐，这其中包含了iPhone 11 Pro的暗夜绿色、iPhone 11的绿色与紫色，发货日期均约需2–3周或更长，其他颜色平均发货时间均短于10天。导致暗夜绿色供货不给力的原因是，现阶段的玻璃背盖有生产问题，不过苹果目前正在解决了。