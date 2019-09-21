巨人网络声明：网传打折入股蚂蚁金服一事不实

IT之家9月21日消息 9月19日晚间，巨人网络发布公告称将与关联方共同对上海巨堃网络科技有限公司进行增资，增资总额拟定为25亿元，通过该公告，有媒体读出2018年6月巨人网络是6折拿下蚂蚁金服0.0899 %的股份的信息。而9月20日晚间，巨人网络通过官方微博对这一传闻进行了澄清否认。

巨人网络表示：“网传巨人网络打折入股蚂蚁金服一事不实，巨人网络关联方北京盈溢互联网科技有限公司按照蚂蚁金服2018年融资时市场价格入股。”

公开信息显示，巨人网络直接持有巨堃网络44.91%的股份，而巨人网络控股股东的关联人巨人投资持有巨堃网络54.89%的股份。2018 年 6 月，巨堃网络通过其子公司北京盈溢以人民币 499,999,978.80 元（约5亿元）购买杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)出让的蚂蚁金服 14,172,335 股股份，占蚂蚁金服总股本的 0.0899%。按此计算，蚂蚁金服当时的估值为5561.73亿元，再按2018年人民币兑美元平均汇率为6.61741计算，折合美元约840.47亿美元。

不过同样是在2018年6月，蚂蚁金服在完成新一轮140亿美元融资时，外界出给的估值达到1500亿美元。两者差距比较大，于是有媒体算出马云是以接近6折的价格卖给了史玉柱蚂蚁金服的0.0899%股份。不过按照巨人网络如今的回应来看，这一推测显然是错误的。